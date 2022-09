Espargaró sufre una fractura en la mano izquierda que no requiere operación

Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia acababa de marcar su mejor tiempo del día (1.31.333) y buscaba, en su vuelta 37 de la mañana, bajar más aún el crono cuando en una de las curvas más rápidas del circuito se fue al suelo, sufriendo una fractura en el dedo pequeño de la mano izquierda, lo que le obligó a dar por concluido el test antes de hora.

Aleix Espargaró fue atendido por los médicos del circuito, y esta semana pasará consulta en la Dexeus de Barcelona para descartar una lesión mayor.

"He tenido un poco de mala suerte en el sentido de que me he caído en una curva muy rápida, y cuando he entrado en la grava se me ha desplazado un poco el dedo, tengo una fractura, pero creo que no me va a condicionar de cara al Gran Premio de Aragón", explicó Aleix.

"De todos modos, pasaré una revisión con el doctor Xavier Mir esta semana para ver si hay algo que puedo hacer para mejorar. Han visto ya las radiografías y la fractura no es para operar la mano, así que paciencia y descanso", dijo el de Aprilia, que ya en Silverstone sufrió una caída y se fracturó el talón.

Volviendo al test, Espargaró fue categórico al asegurar que no han probado "nada" para mejorar la actual moto.

"Hemos probado cosas para 2023, el lunes antes del test fui claro con los ingenieros y les dije que tenemos que estar tranquilos, este año tenemos una muy buena oportunidad de hacer una buena clasificación final del campeonato, así que tenemos que seguir con la misma moto de ahora, que está funcionando bien, vienen circuitos buenos para nosotros".

"Hemos probado cosas para el futuro, configuraciones nuevas, pero en principio nada de lo que hemos probado aquí lo vamos a utilizar en Aragón".

Centrado en probar cosas para 2023 Aleix cree que hay margen de mejora.

"El martes probé un paquete aerodinámico que cambia bastante la moto, va mejor, pero la hace más física de pilotar. Pero me gustó mucho. A nivel de motor espero alguna mejora, nos hace falta, pero no hay nada. Lo espero en Valencia. Pero no creo que la moto 2023 definitiva la tengamos hasta el test de malasia en febrero del año próximo".

Curiosamente, Honda puso en pista el martes una silueta aerodinámica que recordaba mucho a la de Aprilia.

"Realmente no es nada más que un orgullo que una fábrica tan grande como Honda tenga unas alas, un carenado y muchas cosas que se parecen a la Aprilia. Es un orgullo para todos los ingenieros de Noale, están haciendo un muy buen trabajo, Maverick Viñales no para de hacer podios. Es un orgullo, sin duda, que la fábrica más grande del campeonato se fije en nosotros", zanjó el de Granollers.