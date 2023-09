Espargaró: "Estoy a favor de 'ayudar' a los japoneses, MotoGP les necesita"

El español dominó la primera jornada del Gran Premio de Catalunya con autoridad al manillar de su Aprilia RS GP, una moto que en pistas rápidas como la de Barcelona, vuela. Que Aleix Espargaró lidere en MotoGP ya no es ninguna sorpresa, pero que en la misma hoja de tiempo en la que el chico de Granollers aparece primeros, las seis últimas plazas estén ocupadas por las seis motos de los fabricantes japoneses, sí es algo nunca visto.

De hecho, los 16 primeros clasificados de la Práctica del GP catalán, lo hicieron con Aprilia, Ducati y KTM, copando Yamaha y Honda las seis últimas posiciones.

"Me entristece mucho", dijo Aleix cuando le hicieron notar ese detalle.

"Soy un súper fan de Japón y su cultura, un enamorado de Suzuki, creo que estoy donde estoy gracias a ellos y a los japoneses, y me entristece muchísimo lo que está pasando", ahondó.

"Una de las cosas que más ilusión me hizo de la victoria de Silverstone fue hacerlo con una marca (de casco) japonesa, Kabuto, un fabricante que ha apostado mucho por mi y eso me hizo muy feliz".

Una de las opciones que se baraja es que se implemente un nuevo reglamento de concesiones y ayudas para que los fabricantes nipones puedan avanzar con más rapidez en pos de su recuperación, algo que los rivales europeos no ven con demasiados buenos ojos.

"Los japoneses han sostenido el campeonato durante mil años y estoy completamente a favor, aunque quizá mis jefes no, de que vuelvan las ayudas y que puedan recuperarse. porque el campeonato les necesita", apuesta Aleix.

Si bien el retraso de Honda se ha hecho evidente desde hace tiempo y se ha ido enquistado, Yamaha se está desvaneciendo a gran velocidad.

"En Yamaha no he visto cambios, ni mejores ni peores, en los últimos seis años. Mi moto de 2021, ahora, no vale ni para repartir el pan. La moto de 2023 es completamente distinta, pero veo la Yamaha y siempre es igual. Miro la Honda y veo una moto cortísima de ejes, altísima, creo que los italianos hemos tomado una línea totalmente distinta. Motos bajas, largas, tipo dragster, otro tipo de conducción y creo que los japoneses no lo están haciendo".