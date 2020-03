Espargaró explica su ‘calentón’ con Dorna: “Me sentí culpable por mis hijos”

La historia empezó el pasado domingo por la mañana, cuando el piloto de Aprilia subió a sus redes sociales una foto de uno de sus hijos en el avión que iba a llevar a toda su familia a Qatar.

“Hacia años que no tenía tantas ganas de que empezara el mundial! Más motivado que nunca y que mejor que arrancar con mi family cerca!”, escribía Aleix en su instagram.

Durante el vuelo, de unas seis horas, los acontecimientos en torno al brote de coronavirus se precipitaron, y Dorna, junto a las autoridades locales, decidió suspender la carrera de MotoGP, que debía disputarse este fin de semana.

Ya en Doha, el piloto de Granollers volvió a utilizar sus redes sociales tras enterarse de la noticia.

“Chapeau la gestión del GP de Qatar, no se podía hacer peor! Chapeau!” insistía a las 10.20 hora local fruto de un evidente calentón.

“Mandaron un comunicado hace 48 horas diciendo que estaba todo perfecto, que no había casos y que adelante! Bravo, parece una broma de niños”, seguía el de Aprilia.

Unas horas después, los post de Aleix desaparecieron de su Twitter, pero lógicamente su desairada respuesta a la gestión de Dorna ya había corrido como la pólvora.

Al día siguiente, en una entrevista con Onda Cero, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna y máximo responsable de MotoGP respondía a Espargaró.

“No se ha enterado Aleix, cuando lo vea ya se lo diré, se ha equivocado. Ya lo pillaré, ya. Ya lo pillaré, igual que él critica… ¿qué se cree? ¿Que a alguien le gusta suspender la carrera?, ya le preguntaré a ver cómo hubiera gestionado él de una manera mejor la situación, porque cuando él se equivoca frenando yo no le digo nada”, dijo visiblemente contrariado Ezpeleta.

De momento, no ha transcendido si Ezpeleta y Espargaró se han visto en el paddock de Qatar, donde el piloto estuvo este viernes viendo los entrenamientos de Moto3 y Moto2, las dos categorías que sí corren este fin de semana.

Durante el inicio del FP2, la plataforma DAZN tuvo la oportunidad de entrevistar al piloto de Aprilia, que aclaró un poco la situación.

“Me enteré de la suspensión cuando llegué a Qatar. Como había estado la semana anterior aún tenía la tarjeta [telefónica] en el móvil, y cuando lo conecté al aterrizar me empezaron a llegar mensajes de Albert [Valera] mi representante, y pensé que se estaba quedando conmigo, ¿cómo se va a suspender la carrera? Al principio me cogió un poco de frustración, me agobié un poco al tener a los niños ahí (sus hijos mellizos Max y Mía), me sentí un poco mal, culpable. Pero al final decidí con mi mujer quedarnos aquí una semana de vacaciones y hemos acertado, se está muy bien aquí al calorcito del desierto”, explicó Aleix.

Por lo que respecta a su preparación, el de Aprilia sigue a la espera

“He aprovechado la semana para parar, he hecho algo de bici pero básicamente descanso. No sabemos muy bien cuándo vamos a correr, ojalá que lo que dijo Ezpeleta el otro día sea cierto y que sea en América, pero el tema del coronavirus cambia tanto cada día que no sabemos cuándo podremos arrancar. Seguiremos entrenando para estar listos”, zanjó el de Granollers.