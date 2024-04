Espargaró: "No entiendo el criterio con las maniobras de Binder y Márquez"

El de Aprilia es el más veterano de la parrilla y con una amplia experiencia en el Mundial, por lo que es recurrente consultar con él situaciones peligrosas, como una carrera que registró 15 caída, o algunos de los incidentes que se registraron, sobre todo el agresivo adelantamiento de Brad Binder a Pecco Bagnaia que acabó con el italiano en la grava, y el topetazo de Marc Márquez a Joan Mir, que supuso un 'drop position' (perder una posición) para el de Gresini.

"Ha sido muy difícil, cuando se va secando la pista los pilotos van con cautela, pero la pista estaba perfecta a excepción de algunos puntos donde había agua, lo que ha hecho muy peligrosa la situación. He pisado un parche de agua y he salido por los aires", explicó su caída.

El veterano corredor de Aprilia no consideró que la pista estuviera para cancelar la carrera, una vez iniciada.

"No. Una vez das la salida ya no puedes dar bandera roja si las condiciones no empeoran, como ha sido el caso. Otra cosa es no dar la salida, esperar un poco y secar las zonas húmedas, ahí puede haber debate si se corre o no".

Marc Márquez, Gresini Racing, Joan Mir, Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es complejo decidir si en las condiciones de hoy se puede correr o no, siempre habrá pilotos que querrán correr en cualquier situación, se me viene uno a la cabeza, el 43 (Jack Miller) que si hay una vaca cruzando por el medio de la pista va a querer correr y va a decir que es nuestro trabajo, otros dirán que no, es complicado. En cualquier caso, si has dado la salida ya no puedes hacer marcha atrás, si no empeoran las condiciones".

La situación ha sido complicada y se han visto maniobras muy al límite, como el toque de Brad Binder con Pecco Bagnaia y el de Marc Márquez con Joan Mir en sendos adelantamientos temerarios.

"Lo de que dieran perder una posición (a Márquez) no lo he entendido, y lo de Binder, tampoco. Las dos ruedas de Binder estaban por encima del piano de dentro completamente, esa no es una trazada normal, es totalmente anormal, ahí no hay especio. Y así es cómo he visto la acción", dejó claro su punto de vista.

Le explicaron a Aleix que Mir estaba muy enfadado con lo sucedido y que consideraba que las sanciones se aplicaban en función del nombre del infractor (en este caso Márquez). "Completamente de acuerdo con Joan. Las dos acciones (la de Marc y la de Binder) son clarísimas, yo no le hice ni la mitad a Binder en Indonesia en agua que no se veía nada, le toqué muy ligeramente y nos fuimos los dos largos y me pusieron un long lap penalty. No hay nada más replicable que esa acción: tocar a alguien y sacarle. Cada fin de semana hay 23. ¿Por qué a uno le ponen long lap y a otro solo perder una posición? Hay acciones más complicadas de juzgar, como la de Binder y Pecco en la curva 1, o la de Márquez y Bagnaia en Portugal, pero el contacto de apoyarte con un rival al adelantarle y sacarlo de la pista o sancionas long lap o perder una posición, siempre lo mismo. No se puede cambiar".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nadie entiende los criterios, en casa comisión de seguridad hablamos de lo mismo pero nadie lo entiende", en referencia a cómo sanciona la dirección de carrera.

Desde hace un tiempo, los pilotos están pidiendo al promotor del campeonato un sistema para poder avisar a dirección de carrera en situaciones complicadas. Le llaman 'botón rojo'.

"Hace dos años que le pedimos a Dorna y llevan ese tiempo trabajando para tenerlo", en referencia a incorporarlo en los manillares. "Serviría para avisar de cosas que no se ven desde fuera, para avisar a dirección de carrera. Mucha agua, aceite en pista, un piloto que suelta liquido de la moto… si varios pilotos pulsan el botón rojo, dirección de carrera pararía la prueba".

Hace unos años, aquí mismo en Jerez, se probó un audífono en los cascos para hablar con los pilotos.

"No es tan fácil por temas de comunicación box-piloto, los sistemas GPS, la FIM debería homologar la seguridad del casco, en la F1 no hay impacto en la zona del auricular por el halo, aquí el casco golpea en el suelo. Lo del botón rojo sería para cuando llueve y desde fuera no se ve, por ejemplo, situaciones peligrosas que solo ven los pilotos", explicó el de Granollers.