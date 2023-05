Espargaró cree que Ducati y KTM han "entendido mejor" el reglamento

Las cinco primeras carreras de la temporada 2023 de MotoGP han dejado un sabor amargo a Aleix Espargaró. Ha sumado un tercio menos de puntos que en el mismo periodo de 2022, a pesar de la llegada de las carreras al sprint. Sólo es undécimo en el campeonato, frente al tercer puesto que ocupaba en la pasada campaña a la misma altura, y no ha sumado ni un podio, cuando hace un año logró su primera victoria, en el GP de Argentina de 2022.

El de Granollers considera que su Aprilia está sufriendo sobre todo por la falta de ritmo en carrera frente a Ducati y KTM, que han hecho grandes progresos. Tras el GP de España, consideró que su RS-GP seguía siendo "mejor" que la RC16, pero que estaba pagando ciertas debilidades que le estaban costando caro en los duelos.

"Creo que Yamaha y Aprilia tienen más problemas con sus motos", dijo el español en una entrevista con Speedweek. "Estas motos son muy rápidas en la salida de las curvas y les gusta hacerlas sin perder demasiada potencia. En cambio, con los otros fabricantes, frenas fuerte y aceleras en el punto acorde, con más par".

"Si te fijas en KTM, por ejemplo, sus pilotos utilizan sobre todo la parte trasera para frenar la moto y sacarla de la curva. Siempre derrapan y cargan la trasera. En la Aprilia, es completamente lo contrario. Y si hace calor, estás en un grupo y le pides demasiado a la parte delantera, se complica".

Para Aleix Espargaró, estas características explican la falta de resultados de Aprilia desde principios de año: "KTM y Ducati han entendido el reglamento y las exigencias de pilotaje de MotoGP un poco mejor que nosotros. No tienen que ir a ritmo de récord, ganan porque están delante y nadie puede adelantarles. No les critico, es lo que hace falta. En una carrera hay que estar delante, no ser el más rápido", añadió el catalán.

Las dificultades de Aprilia están especialmente relacionadas con la gestión de la presión de los neumáticos delanteros, un elemento que se ha vuelto muy delicado en MotoGP en los últimos años. A la estela de otro piloto, la temperatura del neumático, y por tanto su presión, puede dispararse y hacer que la moto sea muy difícil de pilotar. Espargaró se esfuerza por identificar áreas de mejora.

"Durante el test de Jerez [posterior al GP de España], intenté poner más carga en la rueda trasera. También probé diferentes frenos para bloquear mejor esa parte. Probamos muchas cosas porque no es una cuestión de velocidad para nosotros, la tenemos, es una cuestión de [gestionar la] carrera del domingo. Pero será difícil corregir este problema", siguió el #41.

La cuestión de las presiones de los neumáticos es un tema de debate en MotoGP, entre el campeonato y Michelin, que desean controlarlas en nombre de la seguridad, y los pilotos, que consideran que sigue siendo deseable un cierto margen de maniobra para anticiparse a los cambios durante la carrera. Aleix Espargaró no sabe cómo podría remediar este problema el campeonato.

"No sé cuál es la solución. ¿Quitar los elementos aerodinámicos, cambiar la presión de los neumáticos delanteros como quiere Michelin, permitir que todo el mundo utilice cualquier presión en las gomas? No sé cuál es la solución correcta", finalizó.