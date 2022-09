Espargaró: "Ducati tiene al enemigo en casa, a ver cómo lo gestiona"

Cargar el reproductor de audio

Motegi.- A 17 puntos del líder del Mundial, Fabio Quartararo, el piloto de Aprilia fue uno de los protagonistas este jueves en Motegi de la rueda de prensa de contendiente al título, previa al Gran Premio de Japón, en la que aseguró que va a mantener su forma de encarar las carreras como ha hecho toda la temporada: "aprovechando las oportunidades y manteniendo la calma", pero, al mismo tiempo, "viendo en qué momento debo ser más agresivo para atacar".

Aleix Espargaró, por primera vez en su larga carrera, está luchando claramente por el campeonato del mundo y tras dos carreras complicadas en Austria y Misano, el español volvió a podio en Motorland el pasado domingo.

"Conseguir el podio en Aragón me dio una subida de motivación, estaba contento con los sextos puestos en circuitos difíciles, pero después de dos caídas en Aragón y un fin de semana complicado, gestionarlo no fue fácil y conseguir el podio fue fantástico", explicó Aleix.

Una de las claves de Motegi es, sin duda, las fuertes frenas.

"Durante los test de Misano mejoramos un poco en ese aspecto y depende mucho del agarre de la pista y el neumático trasero, no me preocupa mucho, Motegi me gusta, hace tiempo que no corremos aquí, las condiciones parece que no será buenas, el programa de entrenamientos también es más corto, será un fin de semana bastante peliagudo", admitió.

Tres años hace que no se corre en Japón, la última vez, en 2019, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo eran debutantes, lo que hace más experto a Aleix en esta pista.

"No creo que vaya a contar tanto, Fabio hizo una carrera muy buena en 2019 en su año de rookie, algo difícil de conseguir, hemos competido en otras categorías, conocemos todos el circuito, veremos la carcasa de los neumáticos que es nueva aquí, veremos como va todo", valoró.

Pese a la gran situación que está viviendo, Aleix no se siente presionado.

"Al principio o mitad de temporada, cuando comencé a estar arriba, sentí cierta presión, pero ahora estoy relajado, disfrutando mucho de la temporada con mi familia, es algo que no olvidaré nunca, sé que tendré mis oportunidades. Sigo tratando de hacer lo mismo desde Qatar, aprovechar mis oportunidades, hacer mi trabajo y mantenerme tranquilo".

Respecto al clima, Motegi puede ofrecer una carrera caótica, como la del domingo pasado, y una oportunidad para seguir recortando.

"Seria fantástico tener un poco de caos, MotoGP es MotoGP y puede ocurrir de todo, lo vimos en Aragón, Fabio se cayó en la primera vuelta después de tener un ritmo súper rápido en entrenamientos. Veremos el fin de semana cómo va, hay muchos factores que se mezclan, los horarios, las condiciones climáticas, que hace tiempo que no estamos aquí… muchas cosas a tener en cuenta".

"Vamos a ir un poco a ciegas con los neumáticos el domingo, porque dan lluvia par los entrenamientos, habrá que estar atentos a la elección, va a ser un fin de semana muy táctico".

Pese a que MotoGP organizó una rueda de prensa de contendiente al título con solo tres pilotos, el buen momento de Enea Bastianini y sus opciones matemáticas, le sitúan también en la batalla.

"Tiene mucha velocidad, lo ha demostrado, con una moto muy fuerte. Puede pasar de todo, no va a ser fácil para Ducati cómo entender la situación y lidiar con ello, Enea tiene opciones matemáticas para ganar el título, pero Pecco tiene más, va a ser complicado para ellos gestionarlo", advirtió el catalán.

Para Aleix, estar en la lucha por el campeonato este año es algo muy especial.

"La situación es muy bonita, tres pilotos en solo 17 puntos luchando por el Mundial y de tres marcas diferentes", remarca.

Y cuando le preguntan por sus rivales, insiste en la gestión que deberán hacer ellos, sobre todo Ducati.

"Posiblemente la Yamaha tiene el peor motor de los tres, pero Fabio ha logrado tener mucha consistencia y encontrar mucho paso por curva, y también mucha agilidad en los cambios de dirección, en eso es el mejor".

El de Aprilia no ve a Fabio tocado, pese a la sangría de puntos perdidos en las últimas carreras.

"Hace un mes decíamos todos que Ducati tenía un ejercito de motos para luchar contra Fabio o contra mí y ahora creo que el enemigo lo tiene en casa, Enea no hay que olvidar que tiene sus opciones de ser campeón y eso hay que gestionarlo, alguien tiene que hacerlo desde arriba, o no. Pero veremos cómo lo hacen. Al final Fabio es el que más tiene que perder, es líder y el campeón del mundo, no le veo tocado, pero tiene que sentir la presión. Él tiene la sensación de que tiene la peor moto de los tres, vamos a tener un fin de temporada divertido".

"Fabio tiene la presión de que es el que más tiene que perder y Pecco también tiene presión porque su equipo es el que más invierte y su moto es la mejor, cualquier piloto va rápido con esa moto, y tiene otro piloto en casa que va rápido. A Bagnaia solo le vale ganar después de los errores del año pasado y al principio de este, así que no sé quién de los dos tiene más presión para ganar. Yo, en cambio, ni tengo presión ni Aprilia me la pone, algo que no sé si pasa igual en las otras dos fábricas".

Para el español, la regularidad es su mejor arma.

"La clave de estar aquí es haber puntuado en todas las carreras, acabar sexto en Austria, en un fin de semana tan malo y saber aceptar que no puedes hacer más, es muy importante".

Además de la frenada, la utilización del dispositivo de variación de altura holeshot trasero puede ser decisivo en este circuito.

"Hemos analizado los datos de 2019 y estábamos lejos del rendimiento más alto del motor por los caballitos, ahora con el dispositivo trasero conseguiremos tener mejor transferencia de la potencia, creo que se puede utilizar cinco o seis veces en cada vuelta, por lo que será muy exigente para el pilotaje".

Por último, el de Aprilia admitió que si quiere optar al título deberá arriesgar para remontar.

"Sin duda, estoy a 17 puntos así que si quiero recuperar tendré que arriesgar un poquito más, pero no sé si es ahora el momento o tengo que esperar, en las carreras veré cuándo es el momento idóneo para hacerlo", zanjó el de Granollers.