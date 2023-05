Espargaró: "Algo hemos encontrado para mejorar en las salidas"

Tanto Aleix Espargaró como, sobre todo, Maverick Viñales, se están viendo en inferioridad respecto a Ducati y KTM en el momento de tomar la salida en parrilla para las carreras. El sábado, tras la sprint del GP de España, Aleix aseguró que la diferencia de 'torque' (par motor) de las motos de Brad Binder y Jack Miller (KTM) era abrumadora, y que eso le dejaba vendido en el arranque, pese a que había logrado la pole del fin de semana y salía primero.

Este lunes, el catalán participó en el test oficial de MotoGP que se celebra en Jerez y a mitad de sesión había marcado el segundo mejor tiempo (1.37.079). Con toda la tarde por delante, Espargaró hizo un alto para atender a los medios presentes en el trazado andaluz.

"Algunas cosas que hemos probado han funcionado, hemos montado distintas cosas de peso, otras nuevas, algo de aerodinámica, también un basculante. Llevamos más de dos carreras de distancia completadas por la mañana (en vueltas) y nos queda toda la tarde para seguir rodando, va a ser un día provechoso, estoy satisfecho porque a nivel de ritmo he mejorado bastante las sensaciones. Aunque no me deja del todo contento, porque solo también iba rápido el viernes y el sábado", explicó.

Uno de los puntos críticos para todos, pero en Aprilia lo acusan especialmente, es la subida de la presión y las temperaturas del neumático delantero, lo que a veces les hace traspasar la línea que separa el uso correcto de la caída.

"He intentado descargar el tren delantero para no abusar tanto del neumático, y cuidar un poco la presión y la temperatura cuando vayamos en carrera. Pero son todo simulaciones y siempre es difícil sacar conclusiones", dijo.

El máximo problema en carrera del que se quejaba Aleix es que cuando va detrás de otros pilotos su moto se descontrola por la presión de la goma, que se recalienta. Una situación que no pudo imitar en estos ensayos.

"No he podido seguir a nadie, es un test y cada uno hace su trabajo, además si sigues a un piloto dos o tres vueltas no es la misma situación, el problema es el domingo en carrera a 50 grados, durante diez o doce vueltas, que es cuando se estabiliza todo y se empieza a disparar la temperatura y la presión".

Aunque el piloto no quiso desvelar exactamente lo que está probando este lunes "no puedo explicarlo", dijo, sí asintió cuando se le habló del problema en las salidas, y esa falta de explosividad de la Aprilia respecto a Ducati y KTM.

"Algo hemos encontrado, algo hemos probado y en eso estamos ahora", dijo con una sonrisa que invitaba al optimismo.

Junto a Fabio Quartararo y Jonas Folger, Aleix fue uno de los pilotos que probó el nuevo sistema de comunicación por radio (en el casco) con dirección de carrera.

"No puedo hablar de esta prueba, me han pedido que no diga nada de este tema", zanjó el de Granollers.