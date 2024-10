Espargaró: "Es normal que Jorge y Pecco cometan errores, la paliza que nos meten es grande"

Intimos amigos, Jorge Martín tomará el próximo año el relevo de Aleix Espargaró en el garaje de Aprilia, momento en el que el catalán colgará el casco como piloto titular para afrontar un desafío monumental, tratar de desarrollar la Honda RC213V de cara al cambio de reglas en MotoGP la temporada 2027.

Es común, por esa relación cercana, que le pregunten al veterano corredor de Granollers por el madrileño, que este sábado se cayó en la Q2 y clasificó 11º, por lo que tuvo que remar mucho para acabar cuarto en la meta de la sprint, que ganó Pecco Bagnaia.

"La tarea que tiene mañana Jorge es muy complicada; tiene que fiarlo todo a una salida de las suyas", empezó explicando.

"Es normal que tanto él como Pecco cometan errores, porque la paliza de puntos que nos están metiendo a los demás es muy grande; el nivel de presión y de tensión es altísimo", dijo para entender que vayan siempre tan al límite.

Para Aleix los problemas fueron diferentes, pero también le condenaron a salir muy atrás en la parrilla, nada menos que 15º, comprometiendo absolutamente su carrera.

"Todo el fin de semana he ido muy lento", admitió el 41.

Mientras el catalán salía tan atrás, contrastaba ver a su compañero Maverick Viñales hacerlo en la primera fila, aunque en solo seis vueltas se han encontrado en pista 11º y 12º.

"He pasado a bastantes pilotos y cuando he llegado a Maverick tenía la goma delantera fuera de presión y temperatura, por eso me caí", desveló Aleix.

La carrera: MotoGP Bagnaia vuelve a la carga y se lleva la sprint en Japón