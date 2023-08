Espargaró: "Lo ha que hecho Pol es increíble, me molesta lo que se ha dicho de él"

El de Aprilia ya había avisado que el de Spielberg no es un circuito en el que se desenvuelve como lo hizo, hace dos semanas, en Silverstone, donde Aleix Espargaró sumó su primera victoria de la temporada. Sin embargo, el español enumeró una serie de problemas que acabaron dejándole sin armas para luchar más allá de la séptima posición, justo detrás de su hermano Pol, del que quiso destacar su gran actuación tras casi seis meses de baja por una grave lesión.

Con respecto a la carrera, Aleix destacó los problemas, pero también admitió las culpas.

"Se me han juntado demasiadas cosas, no he salido bien, la presión del neumático delantero se ha ido por las nubes, he tenido problemas con los frenos, no he podido adelantar, pero no son excusas, no he sido rápido mi compañero ha tenido mucho más ritmo que yo (en referencia a Maverick Viñales) y tenemos que encontrar una solución para la carrera de mañana, pero las condiciones han sido complicadas y me he equivocado con la elección del neumático trasero. Ha sido mi decisión y me he equivocado yo, así que nada, espero que para este domingo podamos mejorar un poquito. Sinceramente, creo que si mejoramos un poquito, podemos estar en la lucha por el top cinco en la carrera, lo que sería importante porque se dan muchos más puntos", fue el resumen a modo de valoración del piloto de Aprilia.

De cara a este domingo, con el doble de vueltas, las expectativas pueden ser ligeramente mejores.

"En la carrera larga la gente sale un poco más tranquila, agredes un poco menos el neumático, se dispara un poco menos la temperatura, y otra cosa muy buena es que ya tienes la referencia de la sprint de este sábado y ya puedes afinar más para no estar tan altos de presión. Hoy hemos hecho nuestro récord de presión alta en el neumático delantero, pero les habrá pasado a muchos otros pilotos porque la pista te pide mucho del compuesto delantero y con 50 grados de presión en el asfalto se dispara", dijo.

Tras remontar algunas posiciones, Aleix se encontró con su hermano Pol en pista, ambos luchando por la sexta plaza, seguramente un día en el que no le importó perder.

"Así es, la verdad es que he intentado adelantarle hasta el final, pero el tío ha aguantado bien, yo tenía algo más de ritmo, pero él frenaba muy tarde. Lo que si tenía mucho más que yo era tracción, y llegaba muy lejos a la frenada. Al final, por una posición, un punto, no valía la pena arriesgar, pero tampoco tenía mucho más, Pol ha hecho una muy buena carrera hoy", dijo.

Cuando a Aleix le señalaron el mérito de su hermano logrando acabar sexto en su segunda carrera con la GasGas Tech3 después de su larga lesión, el de Aprilia subió el tono.

"En este deporte tenemos muy poca memoria, a veces a algunos pilotos les damos mucho crédito, pilotos que se lesionan la clavícula o el hombro y les duele durante doce carreras. Pol tuvo un accidente muy grave, casi se queda en silla de ruedas, no pudo comer durante semanas, no podía hablar ni dormir, y eso le pasó en la primera carrera, no tenía ninguna referencia y no conocía la moto después de su salida de Honda, así que en su segundo gran premio, lo que ha hecho hoy me parece increíble. Pero me toca los cojones que en este paddock mucha gente haya dudado y haya comparado a Pol con pilotos con los que no hay que compararle, y dudar de un tío que es capaz de hacer lo que ha hecho, también en el pasado con esta misma marca. Creo que es un ejemplo más de que hay que tener más paciencia y memoria, sabemos que esto es la elite y que cuenta mucho el hoy, pero hay veces que hay que ser más humanos", se explayó Aleix, ante los rumores incesantes de que, pese a tener contrato el próximo año, el menor de los Espargaró puede verse afectado por el exceso de pilotos de KTM en MotoGP.