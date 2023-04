Espargaró: "Antes era el último con lisos en mojado y ahora hago la pole"

El piloto de Aprilia se sacó de la manga una última vuelta antológica de 1.37.216 en la Q2 del Gran Premio de España para superar a Jack Miller y Jorge Martín y conseguir la pole position, la quinta de su larga carrera en MotoGP después de las de Países Bajos en 2014, Barcelona 2015 y, en 2022, Argentina y, de nuevo, Catalunya, y lo hizo justo cuando una fina lluvia cayó sobre el trazado jerezano pocos instantes antes del inicio de la clasificación, lo que desconcertó a los pilotos a la hora de decidir si salir con gomas de mojado o de seco.

Finalmente la elección buena fue la de neumáticos slicks (lisos) pese a lo delicado del asfalto en algunos puntos, un escenario que no frenó las ganas de una Aleix Espargaró que ya fue el más rápido el viernes y que ahora buscará, a partir de las tres de la tarde, la victoria en la sprint del sábado.

"Me quedo con lo que me ha dicho mi jefe de ingenieros, Romano Albesiano, cuando he llegado al box, 'como has evolucionado estos años con nosotros, cuando te conocimos siempre hacías el último en mojado con los neumáticos lisos y ahora acabas de hacer la pole', estoy muy contento, muy orgulloso", explicaba Aleix al final de la Q2.

"Me enfadé un poco cuando vi la lluvia, estas condiciones siempre me cuestan mucho, además solo tenía una moto, no podía cometer errores ni cambiar los neumáticos de seco a mojado, pero les he dicho a mi equipo que estuvieran tranquilos, que iba a salir y hasta donde llegara. Me han marcado para entrar a cambiar neumáticos pero he preferido mantenerme en pista, ir con cuidado viendo los pianos que se estaban secando y donde podía apretar, en la última vuelta lo he dado todo y bien, la pole", explicó.

"Por la mañana ha sido un error del equipo y mío, quizá más mío, han querido probar un alerón y seguramente no tendría que haberlo hecho, una lástima, más teniendo el test el lunes. Pero siempre queremos más, mejorar, y como lo teníamos todo a sitio hemos querido probar una cosa de aerodinámica y me he ido al suelo", zanjó un Aleix que justo antes de esa caída en el FP que le dejó con una moto para la Q2, pese a llevarla empujando hasta el box, se cruzó por la pista a altísima velocidad con un gato.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Jorge Martín, Pramac Racing 7 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 8 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash 11 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash 12 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 13 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro Jerez Pole 15 / 16 Aleix Espargaró 16 / 16 Foto de: Reprodução