Pol Espargaró: "Cuesta disfrutar la victoria de Aleix cuando te has caído"

Nunca la felicidad es completa y el día en que Aleix Espargaró logró su primera victoria mundialista y la primera de Aprilia en la clase reina, su hermano pequeño, Pol Espargaró, sufrió una inoportuna caída que le complica el inicio de una temporada que, de momento, está siendo muy negativa para Honda.

Pol era la imagen de la contradicción, feliz por su hermano, pero totalmente abatido por un error forzando al límite la RC213V del equipo Repsol.

"Son esos días que tienes sensaciones contradictorias, quieres reír y disfrutar, pero cuesta mucho, es difícil cuando es todo o nada, estoy muy contento por Aleix y por Aprilia, pero al final me he caído cuando iba cuarto y luchaba con Alex Rins por el podio", dijo el de Granollers.

"Estoy muy contento por Aleix y por Aprilia, han hecho un gran fin de semana, también Maverick Viñales, han rodado muy rápido los dos días", añadió.

Para el mayor de los Espargaró, la de Argentina es su primera victoria en el Mundial, algo que Pol había conseguido en clases intermedias, pero nunca en MotoGP, como ahora ha hecho su hermano.

"Aleix es un tipo muy luchador, que trabaja muchísimo a su manera, siempre encima de la bicicleta, el esfuerzo es su prioridad y es de justicia divina que haya llegado este resultado, para él y para Aprilia, que han seguido trabajando muy duro pese a que les ha costado tantos años llegar".

Por el lado de Pol, el podio conseguido en la primera carrera de Qatar se ha diluido por el mal resultado de Indonesia y la caída de Termas.

"A pesar de la caída estábamos cuartos luchando por el podio, pero es cierto que no están saliendo las cosas. En Indonesia fue por los neumáticos, aquí pese a ir con los de delante no tenía buenas sensaciones en ningún momento, y eso me ha costado la caída, una caída que me esperaba porque iba muy al límite. Para poder estar con Rins tenía que recuperar todo en las frenadas, porque en aceleración la Suzuki nos fulminaba", explicó.

Con la ausencia de Marc Márquez por lesión, en Honda miran ahora hacia Austin, donde el de Cervera podría reaparecer, y donde Pol espera reencontrar las sensaciones del primer fin de semana en Qatar.

"En Austin hay más actividad, es un circuito más al estilo de los europeos y espero que la moto vuelta a funcionar como en Qatar, aunque hasta que no lleguemos los circuitos de Europa, las cosas es difícil que se pongan en su sitio", zanjó apesadumbrado Polyccio.

