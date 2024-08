Espargaró: "No quiero llevarme una bofetada de realidad, pero estamos para luchar la victoria"

El de Aprilia paró el crono a solo 45 milésimas del marcado por Jorge Martín, que lideró las dos sesiones de la jornada, arrebatando a última hora el 'premio' de acabar primero en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña, un fin de semana que evoca grandes recuerdos a un Aleix Espargaró que ganó aquí en 2023 y fue tercero en 2021, por lo que la pista le va como anillo al dedo, aunque precisamente una lesión en la mano, que le impidió correr en Alemania antes del parón, le está fastidiando un poco. "Me molesta bastante, pero el dolor se puede soportar, aunque es en la mano derecha", explicó este viernes por la tarde en Silverstone.

"El día ha ido bien, después de muchos días sin pilotar, porque en Alemania solo di una vuelta, la moto funciona bien y hemos ido bien de ritmo", explicó.

Para las Aprilia hacer un buen viernes no es sinónimo de hacer un buen fin de semana, pero en este circuito es diferente y puede haber un margen, pese a la fortaleza de las Ducati.

"La palabra margen es un poco ambiciosa. Primero tenemos que saber cómo mejorar el domingo, el sábado estamos más o menos ahí, en las sprint hemos ganado alguna los dos pilotos, la moto funciona bien bien en la Q2, pero en la gestión del neumático el domingo no podemos hacer nada, incluso en carreras que hemos sido superiores de ritmo, luego nos meten cinco segundos en la meta. Para solucionar un problema hay que saber cuál es y no sabemos cómo lo hacen", en referencia a la gestión de las Ducati.

Pese a que Aleix no quiere lanzar las campanas al vuelo, confía en poder estar en la batalla este fin de semana. "No me quiero dar una bofetada de realidad, pero yo creo que sí podemos estar en la lucha. Voy muy rápido, hago muchas vueltas en 59 bajos con la goma media, hemos hecho 57 con la blanda que nunca los habíamos hecho, y solo. Hoy viernes estamos para hacerlo muy bien. Pero ya digo, luego las Ducati el domingo mejoran mucho y no sabemos en qué", dejó en el aire con una sonrisa que lleva a pensar que quizá, aunque no lo sepa, lo sospecha.

Para intentar cerrar esa brecha, Aprilia montó la nueva evolución del paquete aerodinámico, un cambio que, sin embargo, hay que analizar. "Hace un poco más ágil la moto, pero estamos hablando de chuches, de últimos detalles", zanjó el catalán.