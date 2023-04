Espargaró: "Bagnaia está corriendo a otro nivel, pero nosotros tenemos margen de mejora"

Cargar el reproductor de audio

El 'capitano' de Noale partía séptimo en parrilla y pudo empujar desde la salida para colocarse en el grupo de delante, hasta llegar a superar a Alex Rins y situarse segundo, detrás del a la postre ganador de la carrera, Pecco Bagnaia. Solo un error en una curva, en la que se fue un poco largo, le hizo perder, en la parte final de la sprint, la tercera posición en favor de un Jorge Martín que supo contenerle en los últimos metros.

"He intentado preparar el gran premio de forma un poco diferente, he intentado ser un poco más incisivo en el análisis de la puesta a punto, en los enfrentamientos con Maverick Viñales y Miguel Oliveira (sus compañeros de marca). He hecho todo lo que he podido hasta el final, normalmente no cambiamos mucho la geometría de la moto, pero del viernes al sábado hemos hecho una moto totalmente diferente que iba en una dirección que nunca me ha gustado", explicó al final del día Aleix Espargaró.

"Pero por la mañana me he sentido muy bien, han hecho un trabajo realmente excelente y me han dado una moto muy buena. De hecho en la tercera vuelta, cuando he visto que estaba haciendo casi el tiempo de clasificación en carrera, he dicho que esta moto funciona. Lo he dado todo hasta el final y estoy satisfecho. Es una lástima que no hayamos podido dar al equipo un podio", se lamentaba Aleix, que a pocas curvas del final apuró la frenada para pasar a Martín, pero se fue ligeramente largo y el de Pramac se volvió a pasar por dentro.

"Creo que ha sido un sprint normal porque si vamos a mirar el cronómetro, hemos rodado con una velocidad bestial. En Austin, con una pista que estaba más destrozada que nunca, con todas las caídas en todas las categorías, habiendo dado tantas vueltas en 3 bajos, habiendo bajado el récord de la pista en medio segundo con 50 grados de asfalto, no se podía adelantar y es normal que hubiera mucho hueco. La velocidad era muy alta, así que puedo estar muy contento".

Aleix pudo hacer una buena salida y colocarse en el grupo delantero, pero Bagnaia rápidamente cobró una distancia que ya luego sería inalcanzable.

"El problema ha sido que en la salida siempre tenía a un segundo de Pecco, intentaba aguantar pero no conseguía coger el rebufo. Entonces tenía la frenada al límite en la curva 12, cuando me ha pasado Alex Márquez, he cogido el rebufo y he ido mucho más rápido. No podía parar la moto, me fui largo y Martin me pasó. Tenía algo más que él en cuanto a velocidad en las últimas vueltas, lo he intentado pero no he podido", rememoró.

A diferencia de Portugal y Argentina, la carrera corta del sábado en Austin fue menos fogosa y sin tantos incidentes.

"La carrera ha sido muy tranquila también porque ya estamos en la tercera carrera, todo el mundo está más relajado. También ha habido muchas lesiones y cada uno en su cabeza es consciente del peligro. Hoy, sin embargo, Pecco ha apretado mucho, los demás detrás han apretado mucho para no dejarle escapar. El ritmo ha sido increíble".

Pese a no lograr el podio finalmente, Aleix espera poder mantener el ritmo y la competitividad este domingo en la carrera larga.

"Espero estar también en la lucha, intentaré dar el máximo para estar cerca de ellos, creo que nuestra velocidad era similar a la de Rins y Martin, sólo que cometí algunos errores que no me permitieron estar en el podio. Pero ellos no son más rápidos que yo, solo Pecco. La forma en que levanta la moto, cómo prepara la salida... son cosas que le permiten tener mejor tracción que los demás. Ahora mismo está corriendo a otro nivel, quizás nosotros no podamos alcanzarlo, pero todavía tenemos margen de mejora y esperamos hacerlo para la carrera del domingo", zanjó el de Granollers.

