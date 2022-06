Espargaró, "bastante seguro" de que Quartararo le robó la victoria en Assen

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró acabó a las puertas del podio del Gran Premio de los Países Bajos, pero, sin lugar a dudas, fue el piloto que más impresión causó en Assen. Sin embargo, antes de cruzar la bandera ajedrezada, el de Aprilia se vio involucrado en un accidente con Fabio Quartararo en la quinta vuelta.

Aleix Espargaró consiguió volver al asfalto, trazado donde le he conseguido recortar 13 puntos a Fabio Quartararo en el campeonato tras una gran remontada a escasos segundos del final.

"Estuve muy fuerte en esta curva y Fabio [Quartararo] lo sabía. Si Fabio hizo esa maniobra es porque tiene muy buenas sensaciones encima de su moto. Consigue cerrar las trayectorias porque se siente seguro, y lo vimos en la primera curva en Alemania, junto a Pecco [Bagnaia]".

"Fabio no es un piloto sucio, pero su confianza es tan alta que realmente puede cerrar las líneas. Pero hoy también fui muy rápido, así que cerré la trayectoria como él y chocamos. Se disculpó conmigo y dijo: 'Cometí un gran error de juicio al probar eso'".

"Es algo que no da puntos pero para mí es importante, y si quiero jugar por este título lo necesitaba. Lo había perdido durante cuatro o cinco carreras, ser el más rápido en la carrera. Este fin de semana, aparte de en la clasificación con cinco vueltas interrumpidas por banderas amarillas, creo que he sido el más rápido. Les mostré mi velocidad y para mí es muy importante".

"Hoy no gané porque Fabio me golpeó, pero creo que la victoria era obvia. Pero para mí, era importante tener estos sentimientos".

El piloto catalán consiguió reponerse del incidente con el vigente campeón del mundo, sorprendió a todos con su impresionante ritmo hasta la bandera a cuadros y así lo explicó ante los medios: "Ni idea. Hoy no tenía nada que perder y no quiero parecer arrogante, pero hoy he tenido un ritmo un poco mejor que el resto".

"Cuando tienes una ventaja de medio segundo o cuatro décimas, es mucho más fácil porque estás haciendo cosas muy diferentes a los demás. Frené mucho más tarde que los demás en la última chicane. Estuve increíble en el sector rápido, nadie podía mantener tanta velocidad. Por eso fue bastante fácil para mí [remontar]", indicó.

Con esta actuación y las caídas de Fabio Quartararo, el piloto de Aprilia se pone segundo, a menos de un gran premio de distancia de la cabeza: "Cuando Fabio me golpeó, vi en mi pizarra que estaba en el puesto 14. Entonces en ese momento me dije 'tu carrera se acabó, nada va a cambiar si haces dos o tres puntos, no cuenta, tienes que apuntar a más de diez".

"Si te caes, te caes, no será tu culpa si te caes, sino la de Fabio'. Así que me dije 'este es el día para demostrar que eres rápido y que tienes una buena moto' y lo demostré. Sonreí cuando vi el 1:32.5, es increíble", continuó.

Espargaró disfruta de une buena relación con el francés, además de que ha vivido mucho tiempo en la categoría reina, por lo que sabe lo que es pasar por todo tipo de situaciones: "Soy un viejo de este paddock. Me gusta analizar cómo van las cosas".

"Conozco la categoría, conozco la moto, conozco a mis rivales. Conozco el nivel de confianza de Fabio y también me tomé mucho tiempo para analizar vídeos de él en la carrera, durante las sesiones de libres, ¡todo! Conozco su pilotaje, tiene mucha confianza [en sí mismo] y cuando eres tan rápido, no es fácil mantenerse a ese nivel sin cometer errores", reveló el catalán.

"No es que fuera arrogante, pero como se siente mucho más rápido que los demás, calculó mal este adelantamiento. Sabía que podía pasar, así que a partir de ahí me dije 'Fabio es casi perfecto, no ha cometido ningún error en toda la temporada, así que si comete un error, hay que aprovecharlo'".

A pesar de que nunca sabremos cómo habría acabado una lucha entre los dos líderes de la general, el de Aprilia pensaba que Quartararo habría sido un rival complicado de batir: "Es difícil saberlo, porque creo que hoy podría haber ganado y [si] Fabio hubiera terminado segundo, son cinco puntos [de diferencia]. Saqué 13. Si piensas en el campeonato, es mejor, pero perdí una victoria".

"Estoy bastante seguro de que podía ganar hoy y solo tengo una victoria en mi carrera, así que estaba listo para lograr [solo] cinco puntos [de ventaja] y ganar", sentenció.