Espargaró no cree que Aprilia esté pagando la pérdida de concesiones

Se esperaba que fuera el principal rival de Ducati este año, pero Aprilia ha acabado careciendo de regularidad, siendo la tercera moto en el Mundial al llegar al parón veraniego, por detrás de KTM. Los pilotos del equipo oficial de Noale han señalado ciertos puntos débiles de su moto, como su rendimiento en el tráfico o en las sesiones de clasificación.

Hasta el año pasado, Aprilia pudo solucionar rápidamente cada problema gracias a las concesiones técnicas de MotoGP, que le permitieron realizar más pruebas con sus pilotos, a diferencia de las demás marcas. Los buenos resultados obtenidos por Aleix Espargaró y Maverick Viñales a lo largo de 2022 han privado a la marca de esta ventaja, y quizás hayan cambiado la situación.

Es cierto que el equipo comandado por Massimo Rivola ha contado con la aportación de un equipo satélite, el RNF, que este año ha cambiado su Yamaha por la RS-GP, pero Miguel Oliveira y Raúl Fernández pilotan la versión 2022 de la moto y sus datos son poco utilizados por el equipo oficial. ¿Le ha costado a Aprilia adaptarse a trabajar con menos información este año? "Es una pregunta interesante. No lo creo", respondió Espargaró, a esa pregunta.

Las concesiones, que recientemente han vuelto a la palestra por la intención de Dorna de que Yamaha y Honda las reciban para recuperar el nivel de antaño, también permitieron a Aprilia utilizar más motores que sus rivales, y en este punto el español cree que el equipo puede perfectamente prescindir de esta ventaja, ya que el V4 ha ganado en resistencia y potencia.

"Hemos mejorado la fiabilidad del motor a pesar del problema que tuvo Maverick [en Sachsenring, donde rompió]. En términos de rendimiento, recuerdo que cuando el motor llegaba a los 800 kilómetros empezaba a perder mucha potencia, pero ya no es así. He recorrido más de 2.000 con [varios motores] este año y en 2022, y el motor seguía rindiendo bien. En términos de pruebas, Lorenzo Savadori siempre hace muchas pruebas, así que no creo [que la pérdida de concesiones tenga un efecto]".

Las concesiones de las que disfrutó Aprilia durante varias temporadas le ayudaron a alcanzar su nivel actual, pero el de Granollers ahora prefiere prescindir de ellas: "Las concesiones ayudan bastante. El equipo de pruebas es bueno, el equipo satélite también, pero si tenemos más novedades durante la temporada, [eso ayuda]. Creo que es una buena idea, pero no quiero usarlas más. Quiero ganar con las mismas armas que los demás".

Cuestionado por esa posibilidad de que Honda y Yamaha las reciban, el catalán se mostró partidario de tener soluciones que reequilibren las fuerzas entre las diferentes marcas, sin pronunciarse sobre la mejor manera de conseguirlo.

"No creo que sea algo sobre lo que los pilotos puedan opinar, depende más de los fabricantes y del equilibrio del campeonato. Tenemos grandes proyectos, estamos gastando muchos millones de euros. Creo que es bueno equilibrar el campeonato. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Es difícil. No me opongo, nos hemos beneficiado de ello y creo que es bueno. Quiero ver carreras entre tres o cuatro marcas jugándose la victoria, como hace dos temporadas o la pasada. Creo que eso es bueno, pero no es fácil de hacer. Espero que hagan una buena propuesta", finalizó.