Espargaró: "No estamos lejos de Ducati, pero tenemos que demostrarlo"

Después de haber conseguido una victoria en los cinco primeros grandes premios de 2022, Aprilia sólo tiene un podio en su haber en 2023 hasta el momento: un segundo puesto para Maverick Viñales en el Gran Premio de Portugal.

Aleix Espargaró ha tenido un comienzo particularmente desigual en 2023, logrando un quinto puesto en las carreras de España y Francia después de salir desde la pole en Jerez. Actualmente ocupa el 11º puesto de la clasificación general, a 52 puntos del líder, Pecco Bagnaia.

El español cree que la distancia que separa a Aprilia de Ducati ahora mismo "no es tan grande", pero los de Noale tienen que empezar a demostrarlo tras una "muy necesaria" buena actuación en Le Mans.

"Necesitaba una carrera como ésta, sintiéndome fuerte, más rápido que los de delante", dijo Espargaró tras el GP de Francia. "Obviamente el resultado no es brillante en absoluto. El quinto puesto no es fantástico. Pero es una carrera que realmente [creo que era] muy necesaria. Me sentía fuerte y rápido. Después de este comienzo de temporada tan loco no tenemos grandes lesiones, así que podemos respirar un poco y volver a un GP muy especial para nosotros, como será Mugello".

"No es tan grande [la diferencia con Ducati]. Siento que tengo que mejorar un poco en las carreras. Creo que podemos hacerlo, porque pienso que tenemos una moto muy, muy buena ahora mismo. Sigo diciendo que no estamos lejos de Ducati. Pero tenemos que demostrarlo", continuó el de Granollers.

Espargaró añadió que espera que su resultado en el Circuito Bugatti de Le Mans sea "sólo el principio" de un resurgimiento de su estado de forma en 2023.

"No puedo estar contento con el quinto puesto, pero estoy satisfecho después de muchos altibajos durante el inicio de esta temporada, especialmente después de mi error en la clasificación [cuando se fue al suelo], donde perdí muchos puestos en la parrilla", dijo el domingo.

"Estoy satisfecho con la velocidad que he demostrado. Hice algunos progresos, muchos adelantamientos. Espero que sea sólo el principio. Estamos consiguiendo más puntos, acercándonos a los de arriba. Así que espero poder hacer tres carreras sólidas después de este parón y espero poder estar entre los cinco primeros del campeonato en el parón veraniego", finalizó.