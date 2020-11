Espargaró: “Aprilia defendió a muerte a Iannone y ahora lo pagaremos”

El español, como siempre, habló sin tapujos cuando se le preguntó por el asunto de dopaje de su hasta ahora compañero de equipo. Espargaró, muy aficionado al ciclismo, una especialidad en la que el dopaje está a la orden del día, no se mojó cuando se le preguntó acerca de la inocencia o culpabilidad de el Maníaco, aunque sí dijo abiertamente que la duración de la pena le parece absolutamente desproporcionada.

“Es muy triste la resolución del TAS. Solo él sabe si fue una contaminación alimentaria –la tesis que siempre defendió Iannone– o no. Pero, en cualquier caso, cuatro años de sanción es algo ridículo, un abuso. Por desgracia no se puede hacer nada ahora que la decisión ya está tomada”, respondió el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), que como muchos no termina de ver los beneficios que puede suponer para un corredor de motos, el administrarse cualquier substancia prohibida.

“En MotoGP no puedes beneficiarte demasiado por tomar substancias prohibidas. Incluso si se dopó, cuatro años de sanción es una auténtica barbaridad, es demasiado”, añadió el catalán, que nada más conocerse la resolución del Tribunal Internacional de Arbitraje del Deporte (TAS), llamó al de Vasto para consolarle.

Llegados a estas alturas de la temporada, Aprilia se ve ahora en la tesitura de tener que elegir a un sustituto de Iannone, de entre las alternativas que hay disponibles. Hasta hace un par de semanas, Cal Crutchlow se había significado de forma muy clara y aseguraba que él quería esa moto en caso de que Iannone no pudiera correr en 2021. Sin embargo, cansado de esperar, el británico está muy cerca de formalizar un contrato como piloto de pruebas de Yamaha, en sustitución de Jorge Lorenzo.

Otro nombre que sonó fuerte fue el de Andrea Dovizioso, sobre todo en boca de Aleix, que siempre admitió públicamente que el de Ducati era su favorito para ocupar el otro lado del taller de la marca de Noale. Sin embargo, Dovi anunció este martes, el mismo día que se conoció el fallo del TAS, que en 2021 se tomará un año sabático.

“Aprilia defendió a Iannone y le apoyó hasta el final, pero eso tiene consecuencias. Los meses fueron pasando, las opciones se agotaban y ahora lo pagaremos. Aprilia estuvo al lado de Andrea en todo momento y eso hay que aplaudirlo, pero, por otro lado, cuando juegas una carta así, puedes ganar y puedes perder. Y Aprilia y Iannone han perdido”, explicó Espargaró, antes de puntualizar: “Es una pena porque tanto Cal como Dovi estuvieron cerca de firmar”.

Así las cosas, Aprilia mira hacia la parrilla de Moto2, donde Marco Bezzecchi es uno de los principales candidatos a subirse a esa RS-GP el curso que viene.

“Bezzecchi y [Fabio] Di Giannantonio son dos pilotos muy rápidos. Bezzecchi puede ser campeón de Moto2 este año. Pero me sabe mal porque, otro año más, estaré desarrollando la moto yo solo en un momento en el que Aprilia necesita a pilotos rápidos y con experiencia”, concluyó el #41.

