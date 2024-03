Espargaró: "¿Alguien dudaba de Márquez y Acosta? Yo, no"

La primera jornada del Gran Premio de Qatar de MotoGP, el primero de la temporada 2024, se saldó con el liderato de Jorge Martín en el FP1, y el de Marc Márquez en el segundo entrenamiento del día, que debido a una inoportuna lluvia se celebró en condiciones de mojado y, por tanto, no computó para la clasificatoria de los diez pilotos que pasaban directamente a la Q2, lo que se decidirá este sábado. El denominador común de ambas sesiones, tanto la de seco como la de mojado, es que el debutante español de 19 años, Pedro Acosta, acabó tercero, por detrás de Aleix Espargaró, en el FP1.

El de Aprilia, que es el más veterano de la parrilla y que comparte manager con el murciano, volvió a demostrar que está en un gran momento, como en los tres últimos años, y que estará en la lucha.

"Por la tarde simplemente di un par de vueltas para ver cómo estaba la pista en condiciones de mojado", explicó el español. "Fue una decisión inteligente el hacer del segundo ensayo libre", en referencia a que no contara para la clasificación de los diez pilotos que pasan a la Q2.

"Pero la pista está bien; y se puede correr. Las luces se han cambiado", dijo, ya que antes no se podía correr bajo los focos en mojado. "No es cuestión de patinar o no, sino del reflejo", aclaraba.

Una lluvia inoportuna que ha trastocado los planes del fin de semana y que obligará a los pilotos de MotoGP a ir al limite en todas las sesiones del sábado, pero que por otro lado, sirvió para que Marc Márquez exhibiera su habilidad en condiciones difíciles.

"¿Alguien tenía duda de Marc y Pedro? Yo, no. La única incógnita es cuánto tiempo tardarían", soltó Aleix cuando le preguntaron por la actuación de los dos corredores sobre los que se posan los ojos de todos los aficionados.

Una de las claves de esta primera jornada oficial de la temporada era entender dónde está cada piloto y cada moto, y para Aleix colocar a la Aprilia delante es importante, sobre todo porque presenta muchos cambios aerodinámicos, sobre todo un colín con difusor que recuerda a un coche de Fórmula 1.

"Para mí, el nuevo asiento (trasero) me da más carga aerodinámica, pero también es más difícil de pilotar la moto cuando lo llevamos. También te da más agarre en la entrada de las curvas", valoró.

Para Espargaró, lo más importante es que mantiene la velocidad que ya exhibió durante la pretemporada.

"En la última salida de esta mañana fui bien, rápido. Me siento rápido y preparado", ávisa, pese a que ha encontrado que el asfalto tiene "menos agarre que en el test", celebrado en esta misma pista hace apenas tres semanas.