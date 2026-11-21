MotoGP GP de Portugal
¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja
Diogo Moreira heló la sangre de los aficionados este sábado, al sufrir una de las caídas más fuertes del año en MotoGP en la Q1 de Portimao. Con todo, salió por su propio pie y pasó a la Q2.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 11:13
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Diogo Moreira ha sufrido este sábado en Portimao una de las caídas más escalofriantes de la temporada 2026 de MotoGP, y seguramente una de las más fuertes que vivirá en su carrera deportiva, de largo.
El piloto brasileño acababa de colocarse en primera posición de la Q1 de la clasificación del GP de Portugal, tras seguir la rueda de Ai Ogura, cuando se fue al suelo preparando un nuevo intento de 'time attack'. El brasileño sufrió una volada absolutamente escalofriante, en la curva 15, un punto rapidísimo en el que empieza la bajada hacia la recta de meta. El del LCR cogió una gran altura hasta que cayó en el asfalto, golpeándose violentamente.
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