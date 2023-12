"La voz de MotoGP" en España dejará de serlo a partir de 2024

La voz de MotoGP en España durante la última década, Ernest Riveras, ha confirmado que dejará de serlo a partir de 2024, ya que deja el mundial de motociclismo para regresar a Radio Televisión Española (RTVE), donde ya estuvo trabajando durante más de 25 años en el pasado.

El periodista catalán de 59 años ha acompañado duramente muchos domingos a todos los fans de las carreras de motos, se estrenó con la victoria de Héctor Faubel en 125cc en el GP de Qatar 2007, pero desde 2014 hasta ahora, encadenó más de 10 años seguidos (más otros cinco antes con RTVE) como comentarista de MotoGP y fue la voz en más de 800 carreras y casi 300 grandes premios, el último, el GP de Valencia 2023 en el circuito de Cheste que coronó a Pecco Bagnaia como campeón del mundo.

Ernest Riveras también puso voz a casi todos los títulos de una de las mayores leyendas de toda la historia de MotoGP, como es Marc Márquez, dejando algunas narraciones que quedarán para el recuerdo de los aficionados.

En su despedida, reconoció que iba a ser muy complicado "dejar atrás la etiqueta de ser la voz de MotoGP o no ser ya el de las gafas o de las motos". Además, también aprovechó para dar las gracias a las cuatro entidades que le permitieron cumplir dicho sueño: Telefónica, Movistar+, DORNA y DAZN. Sin olvidarse de todos aquellos que le han acompañado en cabina, voces seguramente también muy sonadas y algún que otro expiloto de la categoría reina.

A partir de 2024, Ernest Riveras, por tanto, dejará de ser la voz de MotoGP para dedicarse a otras pasiones suyas como será narrar los JJOO de París a través de RTVE. Por otro lado, todavía se desconoce quién se hará cargo de las retransmisiones de MotoGP en un futuro próximo.

Así se despidió Ernest Rivera de MotoGP a través de un vídeo:

"¿Qué tal, cómo estáis? espero que hayáis tenido una felices Navidades y que tengáis una gran entrada de año en 2024. Os preguntaréis que hago haciendo un vídeo ya que últimamente no me prodigo mucho por redes. Pues es para anunciaros algo que muy pocos saben y es que después de 10 años vuelvo a Televisión Española (RTVE), ha sido una aventura increíble, con Telefónica creando tres canales, de MotoGP, de Fórmula 1, de Fútbol... luego Movistar+, siempre con el apoyo de DORNA, ahora estos últimos años con DAZN, prácticamente empezando desde 0 en 2019".

"Son años increíbles, no los cambiaría por nada, pero vuelvo a casa, allí donde estuve 26 años, 10 años después vuelvo al departamento de deportes en San Cugat (cerca de Barcelona, su ciudad natal). Estoy muy contento porque me están acogiendo con los brazos abiertos, también por poder aportar algo de lo que he aprendido estos 10 años y muy contento por el futuro que tiene RTVE, que es increíble los próximos 8 años".

"Empezando por lo que viene el próximo verano, que si me gusta comentar las motos, los Juegos Olímpicos de París es un proyecto que evidentemente me apasiona. Pues eso, que vuelvo a Televisión Española y que nos seguiremos viendo por aquí, un saludo".

