Los equipos de MotoGP podrán probar a pilotos sin contrato en los test

La FIM informó este miércoles de una reunión de la Grand Prix Commission, en la que están representados además de la Federación internacional, Dorna, IRTA y la Asociación de fabricantes (MSMA), celebrada el pasado 27 de noviembre en Madrid.

Del encuentro salieron diversos cambios en el reglamento para las tres categorías del Mundial de MotoGP efectivas para 2020.

Una vez conocida la supresión de los test privados en la categoría reina –sólo están permitidos para los equipos con concesiones (KTM y Aprilia)–, la comisión anuncia que las diferentes escuderías podrán poner en pista a pilotos sin contrato en los test oficiales.

A diferencia de la norma actual, que solo permitía la participación pilotos sin contrato en un test para sustituir a un lesionado (u otra razón) durante todos los ensayos, a partir de ahora podrán alternarse.

La nueva regla, que es para las tres categorías, indica que los equipos podrán sustituir a su piloto titular para la totalidad o una parte de un test, siempre que se respete el cupo máximo de días de entrenamientos establecido, y que no coincidan ambos pilotos en pista en ningún momento.

El Comité de Selección habitual deberá aprobar la inclusión de dichos pilotos previamente.

Para que se entienda, si esta norma hubiera estado vigente el pasado mes de noviembre, Johann Zarco, por ejemplo, hubiera podido hacer test con Ducati en Valencia en lugar de Danilo Petrucci, que se perdió la segunda jornada de ensayos oficiales de pretemporada por estar lesionado.

La comisión anunció también restricciones para los equipos de Moto2 y Moto3 en los test.

A partir de ahora, cualquier piloto que haga entrenamientos con un equipo, ya sea como sustituto o para probarle, contabilizará sus días, tanto para el equipo como para el piloto al que reemplaza. Es decir, un equipo no puede tener más días de test si cambia de piloto, ni un piloto contratado puede disponer de más días de entrenamientos si cambia de equipo.

Según la información facilitada por la FIM y Dorna, el efecto de estos cambios es que los equipos tengan la oportunidad de evaluar a pilotos no contratados para su uso futuro. También da la oportunidad a los equipos, y al Comité de Selección, de evaluar el rendimiento de los pilotos que podrían ser propuestos como pilotos contratados para futuras temporadas.

Otras norma que cambia va dirigida a los pilotos invitados, denominados wild card, que hasta ahora no podían ser designados para carreras consecutivas.

La comisión ha suprimido esta restricción para los equipos con concesiones. A estos fabricantes se les permite un máximo de seis wild card por temporada, y a diferencia de ahora, pueden ser en carreras consecutivas.

Por último, para las categorías de Moto2 y Moto3, en las que no existe la norma del flag to flag que impera en MotoGP para las carreras en mojado, se adecua el procedimiento de salida, estableciéndose que cuando la carrera se retrase, aunque no haya comenzado, se reducirá su distancia a dos tercios de las vueltas inicialmente programadas.

