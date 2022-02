Entrevista con Viñales sobre MotoGP 2022: "Veo algo en Aprilia"

Cargar el reproductor de audio

El año 2021 no fue el más fácil para Maverick Viñales, después una ruptura con Yamaha que dejó múltiples titulares y tras la que buscó refugio y reencontrarse en Aprilia. Con ellos disputó las últimas seis carreras del pasado mundial, y con ellos parte esta temporada desde el inicio con la confianza necesaria para hacer del 2022 un campeonato que haga olvidar los sinsabores del anterior.

En la Premiere de 'MotoGP Unlimited', la serie documental de Amazon Prime Video y The Mediapro Studio que se estrena el próximo 14 de marzo, Motorsport.com pudo hablar con el piloto de Roses (Girona) para repasar cómo fueron los test de pretemporada y cómo afronta el nuevo año que dará su pistoletazo de salida el fin de semana que viene en Qatar.

Pregunta: En Sepang se podría sospechar que el buen ritmo de Aprilia era por haber hecho allí el Shakedown, pero en Malasia también fuisteis rápidos (8º en el combinado), ¿con qué sensaciones salisteis de la pretemporada?

Respuesta: "Las sensaciones han sido más positivas de lo que esperábamos. Llegábamos a Sepang con la moto del año pasado y una completamente nueva. Y eso siempre es algo muy difícil. Pero desde la primera vuelta la moto fue mejor y eso fue un signo muy positivo para seguir evolucionando. Al final una moto que tiene muy pocos kilómetros ya va mejor que la que tiene un año de desarrollo".

"Me sentí muy bien, sobre todo en Mandalika. En Sepang iba bien, los tiempos fueron rápidos y el ritmo de carrera muy bueno, pero en Mandalika me sentí mejor. Para mí es una temporada de ir sintiéndome mejor carrera a carrera, y es importante porque vas construyendo todo y ahora mismo estamos intentando crear un equipo muy sólido para intentar llegar al objetivo".

P: ¿Cómo va el entrenamiento con Fabrizio Maganzi, que también trabajó con Alonso? ¿En qué ha cambiado tu rutina?

R: "Con Fabrizio y con Aprilia estamos intentando construir un equipo sólido donde solo me tenga que preocupar de subirme a la moto y acelerar, y eso es lo que realmente quiero, preocuparme de dar gas y de nada más. Y con Fabrizio trabajamos mucho el calentamiento, él me organiza prácticamente todo el día. Lo voy a notar más en carrera que en los test, pero en los test ya fue una primera toma de contacto muy buena y poco a poco ir construyendo".

P: Massivo Rivola ha dicho que tiene como curiosidad ver cómo rindes este año con presión, ¿qué tienes que decir?

R: "Tengo ganas, la verdad, muchas ganas. Sé muy bien por lo que me han fichado, así que muy contento. Al final creo que Aprilia está haciendo un gran trabajo, el año pasado Aleix hizo un trabajo espectacular y este año creo que incluso estará más fuerte que el pasado. Saben perfectamente que hay que desarrollar una moto, una para llegar al tope, y sobre todo hacer una moto que pueda ganar carreras. Eso estamos intentando, estamos trabajando a contrarreloj porque son muy pocos días de test y vienen ya las carreras. Aunque por suerte en Aprilia hay un poco de ventaja en ese sentido, porque tenemos las concesiones y se pueden hacer más test, así que este año para ellos es muy importante y para mí también, para evolucionar y hacer buen año".

P: Además, Rivola dijo algo así como que con la edad perfecta que tienes, estarás con ellos hasta que quieras. ¿Ves en Aprilia la posibilidad de reencontrarte para tener otra oportunidad en un equipo mayor?

R: "Sinceramente y lo noté desde el primer día, veo algo en Aprilia, noto algo. Si no, no me hubiera ido, no habría hecho el cambio. Veo algo que me gusta, y me voy a fiar de mi instinto. Anteriormente no lo seguí y me equivoqué, pero esta vez lo voy a seguir y noto que hay mucho potencial. Lo sé, lo sé perfectamente. He pilotado la moto estos días y yo no estoy todavía al 100%, porque no acabo de encontrar... me falta un poquito el setting para la parte delantera de la moto, cuatro tonterías de electrónica, pero está por ahí. Estamos a dos, tres décimas máximo, así que veo mucho potencial en la moto".

P: ¿Te da Aprilia la serenidad que quizás te faltó en Yamaha?

R: "Más que serenidad, es algo nuevo. La gente tiene muchas ganas de trabajar, más que un trabajo para ellos es una pasión. En Aprilia se ve la pasión por el motociclismo, es un equipo pequeño, no es muy, muy grande, pero hay mucha calidad dentro del equipo, hay gente con mucha calidad, y eso es bueno para un equipo, sobre todo para un piloto como yo que necesita ver que los demás también dan el 100%, no solo una persona. Eso también es importante".

P: ¿Qué objetivo y metas te pones para esta temporada?

R: "Mi objetivo, y el objetivo principal, se va muy allá de los objetivos que tenía anteriormente. Es construir un equipo sólido, construir un equipo con sinceridad y confianza, eso es primordial. Y decirse las cosas, sean buenas o sean malas. Eso es importante para crecer y por lo que estoy viendo y he experimentado en los test, es lo que se está intentando construir, así que estoy contento. Realmente creo que es algo que necesito, y si la moto va bien o no va bien, lo puedes arreglar, pero cuando estás en ese estado tranquilo y sereno voy a rendir mucho mejor, y eso es lo que estamos consiguiendo".

P: ¿Te has marcado como prioridad ser el primero en ganar con Aprilia?

R: "Cada día, lo pienso cada día. Y lo estoy realizando ya, lo estoy viendo. Pero Aleix me lo va a poner difícil, está fuerte. Pero al final cada uno tiene su camino, tenemos objetivos distintos y me veo con ganas, me veo bien, con potencial, y hacía tiempo que no me veía así".

P: ¿Crees que será más difícil batir a Aleix que cuando erais compañeros en Suzuki?

R: "No lo sé, al final, ya veremos. Lleva muchos años con esta moto, la conoce muy bien. Pero nunca se sabe, yo creo que al final es cuestión de feeling, de sensaciones, y las sensaciones son muy buenas. Y además estoy contento porque he vuelto a recuperar mi segunda mitad de carrera, sobre todo en los test, y es algo que hace tiempo que no lo tenía, y con esta moto creo que voy a poder aprovechar mucho esos finales de carrera buenos".

P: ¿Y las salidas?

R: "Al final, la Aprilia es una moto que sale muy bien. Con la electrónica están muy adelantados, en el sentido de que la tienen muy al día, y con esta moto se sale fácil. Para mí desde Qatar, ni la salida ni la primera vuelta van a ser un problema. No tengo problemas con el depósito lleno con esta moto, al contrario, me va hasta mejor".