"Suzuki quiere renovar a Mir y a Rins, y ya se lo hemos comunicado"

Cargar el reproductor de audio

Sepang. 5 de febrero de 2022.- Mientras Suzuki aún trata de concretar la incorporación de un team manager que pueda rellenar el hueco dejado por Davide Brivio –el regreso del italiano sigue contemplándose como una opción real a día de hoy–, a Sahara se le acumula el trabajo. El japonés debe atender a lo que ocurre en la pista y cómo evoluciona el prototipo de 2022, mientras prepara las ofertas con las que espera convencer a Joan Mir y a Alex Rins de que renueven los contratos que vencen el próximo 31 de diciembre.

Pregunta. ¿En qué aspectos de la moto Suzuki se ha centrado a lo largo de este invierno?

Respuesta. Siempre tratamos de que el rendimiento de la moto sea el mejor globalmente. Está claro que buscamos más potencia en el motor, pero eso afecta al equilibrio de la moto, de modo que también tenemos que retocar el chasis para ajustar ese equilibrio.

P. ¿Hasta qué punto el motor que se ha traído aquí, y que ya se probó el año pasado, es más potente que el anterior?

R. Este motor sube más de vueltas en altos, con más caballos, y hemos conseguido que no pierda nada de empuje durante toda la curva de potencia. Los ingenieros han hecho un gran trabajo.

P. Los pilotos coinciden en afirmar que, el año pasado, Suzuki se dio cuenta de que el trabajo realizado no fue suficiente para pelear por el título. ¿Cómo van a remediar eso?

R. Los pilotos nunca están satisfechos con el rendimiento de sus motos. No solo en Suzuki. Pero eso también pasa con los ingenieros, que nunca tienen suficiente. Cuando llegan a un objetivo se les plantea delante uno nuevo. Para responder a su pregunta: en los test de noviembre, en Jerez, obtuvimos algunas señales muy positivas. Y, a pesar de eso, aquí hemos traído algunas piezas más para seguir mejorando.

P. Los contratos de los dos pilotos expiran a final de año. ¿Qué tiene en mente Suzuki en ese aspecto?

R. Suzuki quiere mantener tanto a Joan como a Alex, y ya se lo hemos dicho a ambos. Pero, en este punto del año, lo más importante para nosotros es poder darles la moto más competitiva posible. Con ella esperamos poder volver a ser candidatos al título. En este momento no me centro en las negociaciones con ellos, sino en el rendimiento de la moto.

P. En cualquier caso, ¿será usted el encargado de negociar con ellos cuando llegue el momento?

R. Eso no lo puedo asegurar. A lo mejor le podré contestar pronto.

P. A final del año pasado reconoció que compaginar el cargo de responsable de la vertiente técnica, y ejercer también de team manager, era demasiado para una sola persona. También dijo que iba a contratar a un nuevo team manager antes de final de año. ¿Que estemos en los test de febrero y no se haya concretado esa operación significa que ha cambiado de idea?

R. No, no he cambiado de idea. Simplemente nos está llevando más tiempo de lo que yo me imaginaba o hubiera deseado. Aún estamos negociando con varios candidatos, pero aún no lo hemos cerrado. Y no puedo decir mucho más para no comprometer a los involucrados. Pero sí, la idea sigue siendo incorporar a un team manager.

P. Rins subraya la importancia de fichar a alguien para ese rol, y destaca la buena relación que siempre tuvo con Davide Brivio, el anterior team manager. Brivio se encuentra ahora en Alpine, en la Fórmula 1, como director de carreras. Pero en el últimos mes y medio, Alpine ha llevado a cabo una profunda reestructuración. ¿La posibilidad de que vuelva Brivio está sobre la mesa?

R. Algo he oído de los cambios en Alpine, pero no conozco los detalles. No diré nada sobre los posibles nombres. De hecho, cualquiera podría ser nuestro nuevo team manager (bromea).

P. En los últimos años se ha hablado mucho de un hipotético equipo satélite de Suzuki, que nunca se llegó a concretar. ¿Ese proyecto está totalmente descartado?

R. Yo mismo aposté por él, y tuvimos algunas oportunidades. Pero unas veces la situación en Japón, otras, la política de la compañía, y, en definitiva, distintas razones, impidieron que llegáramos a un acuerdo con nadie. Aún tengo la esperanza de poder llevarlo a cabo; dependerá de las opciones que haya abiertas.

P. Este año habrá ocho Ducati en la parrilla. ¿No cree que sería de gran ayuda poder contar, al menos, con esas cuatro Suzuki?

R. Estoy bastante satisfecho con nuestra estructura actual, porque tenemos a dos pilotos cuyos datos son muy valiosos. Si perdiéramos a uno de ellos la cosa se complicaría mucho. Pero ahora podemos comparar y cruzar muy bien la información de los dos. Tener un equipo satélite puede ser muy útil, pero también depende de la filosofía de esa escudería. Si el objetivo es foguear a jóvenes pilotos, puede que sus datos no sean tan útiles en términos de desarrollo, porque su experiencia es limitada. Tener un equipo satélite no es tan importante para la evolución de la moto.