Montmeló.- Junto a Yamaha, Maverick Viñales anunció el pasado 28 de junio que el contrato que unía a ambos hasta final de 2022 se dará por concluido con un año de antelación. Desde entonces, el piloto español no se había manifestado al respecto hasta este martes, en el Circuit de Barcelona.

Viñales, junto a otros corredores de MotoGP, participó en un test privado con motos de calle “para quitarnos un poco el óxido de estar dos semanas parados, además de divertirnos. Hay otros pilotos y me lo paso realmente muy bien girando con mi moto”, explicó Viñales en conversación con algunos medios presentes en el trazado de Montmeló, entre ellos Motorsport.com.

Nada más saltar el anuncio, las especulaciones sobre un posible fichaje por Aprilia se dispararon inmediatamente, un paso que, de momento, según asegura el piloto, no se ha dado.

Pregunta: ¿Cómo está la situación de su futuro en estos momentos?

Respuesta: Está parado, ahora quiero disfrutar de mis vacaciones porque la primera mitad de la temporada ha sido bastante dura y quiero disfrutar de la familia.

P: ¿Alguna novedad respecto a la posibilidad de fichar con Aprilia?

R: Bueno, no tengo nada con nadie. Me lo quiero tomar con calma y ya veremos qué pasa en 2022.

P: Sabiendo que no va a seguir con Yamaha el próximo año, ¿cómo afronta lo que resta de temporada?

R: Al máximo, quiero ganar como sea. Hay que intentar estar al máximo en todos los sentidos y que el resto acompañe.

P: Haber roto el compromiso, ¿puede restar atención por parte de Yamaha hacia usted?

R: No lo sé, no tengo ni idea, no le puedo responder a esta pregunta. Creo que ellos podrían contestarle. Lo que está claro es que cuando me bajo la visera del casco lo doy todo, y así voy a seguir haciéndolo.

Estoy muy agradecido a Yamaha por todas las oportunidades que me ha dado

P: Lo que llama la atención es que haya tomado la decisión de bajarse de la moto que, precisamente, más ha ganado hasta ahora esta temporada.

R: Es un conjunto, es muy importante sentirte a gusto, estar cómodo. A Fabio (Quartararo) la moto le ha sentado muy bien desde el primer año en que se subió, él ha sabido encontrar la forma. Realmente creo que la moto tiene mucho potencial, simplemente el problema es que nosotros no acabamos de sacárselo.

P: Asegura que estás tranquilo y relajado, ¿no está buscando opciones para el próximo año?

R: No, de momento no, ya veremos. Me lo quiero tomar con calma porque es importante pensar en uno mismo y lo que más me compense, lo haré.

P: Se habla mucho de las opciones de Aprilia, lo que no deja de sorprender ya que, sobre el papel, no es una moto a la altura de la Yamaha o la Ducati.

R: Con Aleix (Espargaró) están mejorando mucho y está claro que está pilotando muy bien. Cuando he ido detrás de él (en pista), no sabría que decirle.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

P: Antes de fichar por Yamaha en 2017, llegó a MotoGP de la mano de Suzuki (2015-2016), ¿si se presentara la posibilidad, le gustaría volver?

R: La verdad es que esa posibilidad no la he contemplado. Sinceramente, solo me he concentrado en las vacaciones, en disfrutar del verano, entrenar con la moto y volver lo más fuerte posible. No he pensado en ningún momento en el 2022 porque, ahora mismo, no tiene ningún sentido.

No he contemplado la posibilidad de Suzuki

P: Por lo que dice, se podría llegar a la conclusión de que no descarta una temporada sabática con solo 26 años.

R: Bueno, está claro que no sería lo más optimo, porque tienes que competir. Lo más importante es competir, pero si no estoy a gusto y no acabo de disfrutar… sobre todo lo que más me frustra es que no puedo dar mi cien por cien, y si no puedo darlo prefiero estar tranquilo en casa y disfrutar de la vida. Al final todo pasa muy rápido y en este mundo en el que estamos, diez años pasan volando y no los disfrutas. Ahora mismo, como estábamos trabajando, no disfrutaba nada en los circuitos. En esta segunda parte de la temporada quiero cambiar esa dinámica, disfrutar y dar el máximo. Para mí no cambia nada, daré todo lo que tengo y si me hacen probar cosas, las probaré y les daré la información correcta, seré un profesional como se debe ser. Por mí no será, voy a dar el máximo.

Si no puedo dar mi 100% prefiero estar tranquilo en casa

P: ¿Tan poco feliz le hace Yamaha como para renunciar a uno de los contratos más importantes de este deporte?

R: El problema es que sé dónde puedo llegar y hasta allí no voy a llegar. He de buscar la manera, buscar mi camino y llegar.

P: ¿Qué es lo que busca en otro equipo?

R: No es que busque un entorno diferente, busco confianza, es muy importante tenerla. Este año hemos cometido muchos errores y eso te va minando en ese sentido. Lo que tengo en mi cabeza es buscar un grupo en el que confíe y a partir de ahí seguir construyendo. Es una situación muy difícil. En Assen, por ejemplo, la moto funcionó muy bien en el FP1 y ya no la tocamos más por miedo a que fuera peor, y eso no puede ser, siempre tienes que intentar mejorar. Si no hay confianza es complicado, pero es lo que te digo, en Assen la moto iba bastante bien y apreté todo lo que pude”.

En Assen no tocamos la moto por miedo a que fuera peor

P: Aunque no quiera saber nada ahora de su futuro, ¿su manager estará trabajando en el tema?

R: De eso se encargan ellos. Sinceramente, insisto, me he concentrado en disfrutar el verano y hacer un off en la cabeza porque realmente estaba muy quemado de todo el año y de los anteriores. He dado este paso porque no tenía sentido, seguir con algo que no funciona no tiene sentido. Una persona necesita realizarse cada año y yo ya llevo años sin conseguirlo. El cambio es por eso, porque la moto tiene mucho potencial. Sinceramente creo que muy pocos pilotos darían el paso que yo he dado. No es un tema de que la moto o el equipo no funcionen, el tema es que yo no me hago con la moto y el equipo, y tengo que buscar una solución para poder sacar mi máximo. El objetivo de todo esto que estamos haciendo es lograr sacar mi máximo potencial, no hay otra motivación.

Creo que muy pocos pilotos darían el paso que yo he dado

P: Desde que anunció que no va a seguir en Yamaha en 2022, ¿se siente mejor?

R: Al final sí, porque es complicado cuando vas a un sitio en el que no estás a gusto sabiendo que aún te quedan tantas carreras, es difícil. Para la mente ha sido muy bueno. Eso no quita que esté muy agradecido a Yamaha por todas las oportunidades que me ha dado y por haber apostado por mí. Creo que yo también les he dado un poco de guía para evolucionar la moto, me hubiera gustado un poco más, pero lo hemos intentado.