¿Podrá el rey de MotoGP reclamar su trono en 2023?

La temporada 2022 concluyó con dos hitos para Marc Márquez. El primero, su podio número 100 en MotoGP, que celebró con un segundo puesto en el Gran Premio de Australia. Teniendo en cuenta que su último podio se remontaba hasta el Gran Premio de la Emilia Romagna 2021, donde aún pilotaba básicamente con un brazo, podemos decir que el centenar ha tardado más de lo que nadie hubiera predicho. Pero es que nada de lo que le ha sucedido a Márquez en los últimos tres años ha sido ni remotamente predecible.

A pesar de que la Honda demostró ser una moto difícil de manejar, no había nada que sugiriera que en el retrasado arranque de la temporada 2020 Márquez no añadiría un noveno título a sus vitrinas. La caída que sufrió a cuatro vueltas del final del Gran Premio de España le provocó una grave fractura en el brazo derecho, e inició un prolongado periodo de sufrimiento para el español, al que realmente no le puso fin hasta ese podio en Phillip Island.

Desde el accidente, Márquez ha pasado por el quirófano en cuatro ocasiones, la última de ellas a finales de mayo de 2022, cuando decidió bajarse de la moto de forma indefinida hasta recuperarse de su lesión. El anuncio llegó en el Gran Premio de Italia, tras el cual viajó a EE.UU. para que los doctores le recolocasen su húmero, que presentaba una rotación de más de 30º respecto a su posición original.

En una entrevista exclusiva a Motorsport.com en vísperas de la última carrera del curso, en Valencia, Márquez adoptó una visión pragmática a la hora de analizar su lesión.

"Por supuesto, hubo muchas veces en las que pensé muchas cosas sobre mi brazo", dijo cuando se le preguntó qué se le pasa por la cabeza al ver las numerosas cicatrices de su bíceps derecho. "Y muchas veces es difícil darse cuenta o admitir que tienes esa lesión. Pero al final tienes que decir: 'Vale, esto es lo que tengo'".

"Es cierto que me operaron por cuarta vez, es cierto que un brazo que ha sido abierto cuatro veces nunca será un brazo normal, porque tienes algunas limitaciones. Pero luego tienes que aceptar esas limitaciones, intentar compensarlas con tu cuerpo, con cosas diferentes. No pienso mucho en eso, solo en cómo mejorar, en cómo gestionarlo, en cómo adaptarme".

Márquez fue comparado en multitud de ocasiones con una máquina, dada la forma en la que se habituó a despachar a sus rivales entre 2013 y 2019, consiguiendo seis títulos de MotoGP.

Ahora, al hablar de su brazo, no hace nada para disipar esas 'acusaciones robóticas', y asegura que su brazo está "trabajando de forma normal". "Cuando digo normal, quiero decir mecánico. En el aspecto mecánico, funciona con normalidad, pero es cierto que el 'software', es decir, los músculos, los nervios, todas estas cosas, siguen creciendo".

Márquez volvió a la acción en el Gran Premio de Aragón, celebrado el pasado mes de septiembre, para iniciar un extenso período de recuperación sobre la moto, después de seis rondas en el banquillo y siendo consciente de que nunca estaría al cien por cien sin someterse a las tensiones de pilotar una bestia de MotoGP. En las seis últimas carreras, empezaron a aparecer signos del viejo Márquez.

En la húmeda clasificación del Gran Premio de Japón, su segunda carrera post-operatoria, demostró que no había perdido ni un ápice de su instinto, y logró su primera pole desde 2019. Durante todo el fin de semana siguiente, en Tailandia, volvió a contentar a la grada con algunas de sus antes habituales salvadas; un gesto que no podía hacer desde su caída en 2020. El broche de oro llegó en Phillip Island, con su ansiado podio.

"Siempre estamos hablando de mi estado físico, pero soy el mejor piloto de Honda del campeonato faltando siete u ocho carreras" Marc Márquez

No hubo victoria de cuento de hadas como en 2021, cuando se subió al escalón más alto del podio hasta en tres ocasiones (aunque dos de ellas se produjeron en circuitos en sentido antihorario, que suponen menos tensión para su hombro derecho, y la otra fue resultado de una caída de otro piloto).

Pero para Márquez había quedado claro en el arranque de 2022 que su carrera en MotoGP estaba cerca de su fin si no conseguía remediar los problemas con su brazo. Además, el #93 sufrió problemas recurrentes de diplopía, el último de ellos tras una fuerte caída en Indonesia, obligándolo a causar baja en varias pruebas.

Incapaz de pilotar como necesitaba, llevaba tiempo valorando una cuarta operación, pero no se le dio el visto bueno hasta el viernes del Gran Premio de Italia, a finales de mayo, una vez quedó claro que su hueso estaba preparado para ello.

Esos meses fuera del paddock mientras se recuperaba también le dieron a Márquez la oportunidad de evaluar a fondo lo que iba mal en Honda. Al final de Mugello, HRC solo tenía un podio en su haber, cortesía de Pol Espargaró en el Gran Premio de Qatar. Pese a haber estrenado una RC213V radicalmente actualizada, los cuatro pilotos de Honda tuvieron que hacer frente a numerosos problemas, Márquez incluido.

Mientras las marcas europeas (Ducati y Aprilia) daban pasos importantes en 2022, los métodos de trabajo y la mentalidad de los fabricantes japoneses, rezagados, estaban bajo escrutinio. Márquez visitó el paddock en Austria, aún durante su periodo de recuperación, en lo que resultó ser una especie de grito de guerra para Honda.

Tales fueron sus problemas en 2022 que Márquez, que se había perdido ocho carreras y se había caído en otras dos, terminó el año como el mejor piloto de la marca con unos asombrosos 57 puntos. Marc se dio cuenta de que la RC213V de 2022 había perdido el feeling con el tren delantero que necesita para sacar lo mejor de su estilo de pilotaje y solucionar los problemas de agarre trasero de la moto. Esto motivó su visita a Austria, ya que con sus reiteradas ausencias se sentía un tanto fuera de juego.

Cuando salió a colación el tema de la filosofía de Honda, Márquez abordó su respuesta con cautela, señalando que "no soy quién para decirle a Honda que tiene que cambiar de estrategia", y apunta que hay que hacer algunas concesiones, porque las marcas japonesas se vieron más afectadas por la pandemia del COVID, ya que muchos ingenieros tuvieron que pasar las temporadas de 2020 y 2021 exiliados en Europa por las restricciones de viaje. Pero quiso señalar que en 2023 no bastará con dar un mero paso adelante.

"Siempre estamos hablando de mi condición física, pero soy el mejor piloto de Honda en el campeonato y me faltan, no sé, siete u ocho carreras", dice con naturalidad. "Entonces, ¿dónde está el nivel de la moto y dónde está mi nivel? Sé que puedo mejorar, pero para luchar por el campeonato la moto es cada vez más importante, porque tienes más cosas: aerodinámica, el regulador de altura...".

"Y ellos [Honda] lo saben, se dan cuenta y aceptan que tienen que cambiar algo, y saben que el año que viene tienen que dar no uno, sino dos pasos, porque los otros fabricantes darán un paso y entonces nosotros ya estaremos un paso por detrás. Así que hay que dar uno y otro para estar a su nivel. Están trabajando muy duro para conseguirlo".

Márquez salió del primer test de pretemporada, celebrado en Valencia en el mes de noviembre, poco entusiasmado con las evoluciones de Honda, aunque la realidad parece ser más positiva de lo que él mismo dio a entender en su momento, cuando dijo que aquella moto no le valdría para luchar por el mundial.

Si Honda hubiera optado por abandonar algunas de sus viejas costumbres pasadas y hubiera permitido a sus pilotos salientes, Pol Espargaró (que se marcha a KTM con Tech3 en 2023) y Alex, (el hermano pequeño de Márquez, que se marcha a Gresini), seguir probando nuevos elementos, quizás estaría un poco más avanzada con su prototipo de 2023. Habría sido un movimiento bien acogido por el de Cervera, aunque señala que no habría supuesto una gran diferencia.

"En el test de Misano [en septiembre], llevaba la misma moto que Pol y ya estaba delante", explica. "Y yo volvía de una lesión. Entonces, si eres rápido o si vuelvo y soy más lento que otro piloto de Honda, se lo darán al más rápido porque lo probará de mejor manera. Pero cuando llegué a Misano con la misma moto que Pol era más rápido que él. Así que Honda dijo: 'Vale, se lo daremos todo a Marc'".

Incluso a pesar de todos los problemas de lesiones de Márquez, Honda ha dejado claro lo vital que es para su causa y sus esperanzas de salir de la profundidad en la que se encuentra después de su segunda temporada sin victorias en tres años, algo sin precedentes para la marca. Pero el tiempo que tiene Honda para convencerle de que comprometa su futuro empieza a agotarse.

"Siento mucho respeto por Honda, porque la forma en que durante estos dos años que estuve lesionado, la forma en que me cuidaron fue especial" Marc Márquez

Márquez tiene un contrato de cuatro años, hasta finales de 2024, por un valor aproximado de 100 millones de euros. A lo largo de los años de COVID y sus bajas por lesión, Honda ha cumplido su acuerdo con él, y esto es un hecho que no pasa desapercibido para el ocho veces campeón del mundo.

Esto no ha impedido que ya corran rumores sobre el interés de otras marcas rivales por él. A sus 29 años, Márquez todavía tiene por delante, al menos, otra década en la élite, y cree firmemente que todavía puede luchar por el título y quiere hacerlo con Honda. Pero Marc hizo amago de sugerir que hay posibilidades reales de continuar su trayectoria fuera de Honda si no está en posición de luchar por el título.

"Siento mucho respeto por Honda, porque la forma en la que me trataron estos dos años que estuve lesionado, la forma en la que hablamos, la forma en la que me cuidaron... fue especial", reconoce Márquez, añadiendo que "en contratos pasados, les respetaba mucho y Honda siempre tenía la primera opción y yo no hablaba con nadie".

"Sé que [el trato] no fue normal, pero sí especial, y siempre tendré todo el respeto a Honda. Pero ahora mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí. Y esto es algo que ya les he dicho".

"En 2022 solo quiero seguir con Honda, y ese es mi objetivo. Pero mi mayor meta es ganar títulos. Por lo tanto, esto es lo que voy a mirar para el futuro. Así que sí, en el futuro ya veremos. Nunca se sabe. Como digo, Honda es Honda, mi sueño es seguir en Honda. Pero mi mayor sueño es ganar campeonatos".

El camino hacia el próximo campeonato del mundo, que le igualaría a Valentino Rossi con nueve títulos en total, no está siendo nada fácil. Aunque sus viejos rivales como Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Andrea Dovizioso se han ido, ha llegado la nueva y refrescada generación de superestrellas, como Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo o Enea Bastianini.

Sus propios méritos como grandes pilotos quedarán validados cuando puedan luchar de tú a tú con Márquez. El español no respondió a nuestra pregunta sobre si confiaba en que en plena forma, tanto física como mecánica, pueda volver a lo más alto. Pero advierte que la naturaleza de las MotoGP hace que pilotarlas sea "menos manual", y por lo tanto es más difícil para el piloto marcar la diferencia. Esto le lleva a advertir a MotoGP de que va por un camino similar al de la Fórmula 1, donde cree que la importancia del coche pesa más que la del piloto.

"Los de arriba siempre son los más rápidos", dice Márquez. "Es verdad que ahora, o con los años, cada vez siento que la moto es más importante que el piloto. De momento, el piloto es más importante que la máquina, o eso es lo que yo quiero creer".

"Pero cada vez dependes más de lo que tienes, porque si no tienes la moto no puedes hacer nada. No es como la Fórmula 1, que es otro extremo, pero vamos por ese camino y hay que tener cuidado. Y ya lo dije en algunas comisiones de seguridad: 'Chicos, hay que tener cuidado porque al final los pilotos son más importantes que las motos'".

Márquez se va a otro parón invernal enfrentándose a la incertidumbre de su futuro, pero el segundo hito que ha logrado en 2022 es que lo peor de su difícil situación parece haber quedado por fin atrás.

Honda se enfrenta a un largo invierno mientras busca dar a Márquez las herramientas necesarias para luchar por un campeonato que todavía cree posible, como ha demostrado con su evolución después de la cuarta cirugía. Con Márquez de vuelta al timón, tanto su liderazgo como su talento deberían dirigir a HRC en la dirección que necesita.

Al final de nuestra charla, el futuro no es lo que más le preocupa. Reflexionando sobre todo lo que ha pasado, Márquez termina con una nota de satisfacción por su victoria más importante de este año: una vida más feliz.

"Para el futuro, veremos si tengo suficiente potencia, suficiente fuerza, suficientes posibilidades para luchar por el campeonato" Marc Márquez

"Para mí, mirando esta temporada, la frase es esta: Elegí la decisión correcta", concluye. "Pero ahora, pensando que la otra opción era operarme después de Valencia y luego estar todo el invierno recuperándome... no estaría preparado para hacerlo, tampoco mentalmente. Así que elegí la opción correcta: operarme, volver a romperme el brazo y enderezarlo".

"Para el futuro, veremos si tengo suficiente potencia, suficiente fuerza, suficientes posibilidades para luchar por el campeonato. La vida es mejor, viene de manera normal. He empezado a hacer algunos entrenamientos de motocross, así que va bien".

Y un Marc Márquez que está contento es un Marc Márquez al que deben temer sus rivales...

