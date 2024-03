"Renovar a Bagnaia no fue tan fácil como la gente pueda pensar"

Tras más de dos décadas en el departamento de marketing de la compañía italiana, Mauro Grassilli fue promocionado el pasado invierno para reemplazar a Paolo Ciabatti, uno de los miembros más reconocibles dentro de la fábrica de las motos rojas. Desde entonces, la actividad de Grassilli no ha cesado. Su primer acto público tuvo lugar a principios de año, en la presentación del equipo que tuvo lugar en la estación de Maddonna Di Campiglio. Luego llegaron los test de pretemporada, en Sepang, primero, y en Qatar, después. Entre tanto, su primera gran operación fue la renovación de Bagnaia, un trámite que, contrario a lo que podía pensarse no fue nada fácil de cerrar.

Pregunta. No parece haber mejor forma de llegar a la primera carrera en su nuevo puesto, que tras cerrar la renovación del campeón del mundo. ¿Cómo la vivió esta operación?

Respuesta. Yo llego de una carrera de 20 años en la parte de marketing, donde mi función era aglutinar los mayores recursos económicos posibles para hacer funcionar los equipos de MotoGP y de WorldSBK, a través de la relación que tenía con los patrocinadores. Esta es la primera vez que negocio un contrato en el que soy yo quien tiene la cartera, el dinero. Pensaba que era fácil, y en realidad fue mucho más difícil de lo que yo me imaginaba. Pero gracias a todas las partes logramos ponernos de acuerdo. Todo el mundo daba por sentada la renovación de Pecco Bagnaia, pero ni mucho menos fue tan fácil como la gente pueda pensar.

P. En la presentación del equipo, Gigi Dall’Igna afirmó que su deseo era el firmar con Bagnaia antes del inicio del Mundial. ¿Llegó a dudar de si llegaría a tiempo?

R. Hubo un momento en el que sí tuve dudas de poder cerrarlo antes de Qatar, porque a lo mejor me faltaba a mí la experiencia de entender todo el contexto. Mi primera renovación, con un piloto tan importante, no fue fácil.

P. Después de media vida en Ducati, ¿qué supone para usted llegar a la dirección deportiva?

R. Siempre fui un apasionado de las motos, y especialmente de Ducati, dado que yo siempre he vivido muy cerca de la fábrica. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi deseo siempre fue trabajar para esta marca, de la que estaba enamorado. Y por aquel entonces me di cuenta de que, dentro de Ducati había una persona que no tenía la carrera de ingeniería, sino de economía. Era Livio Suppo, que se convirtió en mi referencia. Mi primera reunión para entrar en Ducati fue con él. Y me contrató. En aquel momento, para mí era impensable pensar que algún día ocuparía el puesto de Livio. Después llegó Alessandro Cicognani, y después Paolo Ciabatti, que ha sido una referencia muy importante. Ha sido él el que me ha permitido llegar hasta aquí. Con el paso del tiempo llegué a plantearme que, si lo habían conseguido ellos, por qué no iba a poder lograrlo yo. Y comencé a trabajar, en los últimos años, para prepararme para este momento. Esta es la meta más importante de mi trayectoria.

P. ¿Qué aspecto de esta nueva posición es la que cree que aún no domina?

R. Mi miedo es no estar todavía lo suficientemente preparado para gestionar esta posición. Llevo pocos meses, y aún no tengo del todo claro todas las herramientas que se precisan para llegar a según qué objetivos. En el marketing me era mucho más natural jugar y divertirme. En este nuevo capítulo aún me faltan instrumentos. Tengo miedo de equivocarme. Yo nunca fui una persona del ‘paddock’, y por eso también me da respecto equivocarme en las relaciones. Yo venía a diez carreras al año. La fábrica la conozco perfectamente; el paddock, no.

P. Este es un año importante para Ducati. Además de retener a Pecco, la GP24 parece que ha supuesto un paso adelante evidente. Usted debe también gestionar la plantilla de pilotos. ¿Cómo se ve configurando la plantilla de pilotos de los próximos años?

R. La elección de los pilotos es consensuada, no es individual. Está Claudio Domenicali y también Gigi Dall’Igna. Yo contribuyo, pero en estos momentos mi aportación es bastante marginal si la comparo con la suya. El objetivo personal era renovar a Pecco antes de la primera carrera, y lo conseguimos. Y no solo por sus resultados, sino porque aúna todos los valores de nuestra marca, y es muy querido por todo el universo Ducati. Ahora hemos decido frenar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la pista. Disponemos de una moto competitiva, la más deseada de la parrilla, y por eso no tenemos prisa para decidir quién será el segundo piloto oficial. La elección será importante, tiene que ser ponderada y es algo que requiere tiempo. Tenemos muchos corredores entre los que podemos decidir.

P. Uno que llega del mundo del marketing, ¿cómo interpreta la posibilidad de que dos marcas tan potentes como Ducati y Marc Márquez vayan de la mano?

R. Marc gusta mucho a la marca. Es un piloto que ha ganado muchísimo y que tiene un gran carisma. A mí, que no lo conozco desde hace demasiado tiempo, me parece una persona honesta, sincera, una bellísima persona. Márquez es un piloto importante para tener en consideración.

P. ¿Cómo visualiza su faceta en la gestión deportiva de los resultados, si tenemos en cuenta el potencial de la mayoría de los pilotos que van sobre una Ducati?

R. Gigi siempre destaca que lo más importante es que se respeten, y que después gane el mejor. Yo coincido con él. Una vez que se demuestren respeto deportivo, que gane el mejor.

P. ¿Qué alternativas tiene Jorge Martín?

R. Jorge tiene un potencial monstruoso y hoy por hoy tiene contrato con Ducati. A final de año expiran la mayor parte de los acuerdos, pero por su talento es obvio que tiene muchas alternativas. Puede ir dónde quiera, pero él siempre ha dicho que su objetivo es el equipo oficial.

P. Lo que quiero decir es que no se contempla la posibilidad de que se quede en Pramac otro año más.

R. La gestión de Pramac, que es nuestro primer equipo satélite, y también la de los otros equipos independientes, cambiará un poco. La coyuntura económica mundial nos obliga a ser muy cuidadosos en las cantidades que destinamos, tanto al equipo oficial como a Pramac, que es el que recibe mayor apoyo por parte de la fábrica. Ahora estamos intentando volver a situarnos en unas cifras más sostenibles.

P. Y en todo este escenario, ¿en qué situación está Enea Bastianini?

R. La apuesta que hicimos con Enea en su día fue muy fuerte porque sus resultados le hicieron merecedor de un sitio en el equipo de fábrica con vistas al año pasado. Por desgracia, las lesiones no le permitieron demostrar su potencial y su talento, pero este año ha comenzado mucho mejor. Es momento de esperar, no tenemos prisa. Lo más importante es que él vuelva disfrutar. Sabe que tiene todo nuestro apoyo, después ya veremos qué pasa.

P. El contrato con el VR46 expira a final de año. Yamaha está muy interesada en suministrarles las motos, pero ellos preferirían quedarse con Ducati, siempre que mejoren su estatus. ¿Cómo van las negociaciones con VR46?

R. Pramac tiene la exclusividad como estructura satélite que recibe el apoyo de fábrica. Estamos hablando con VR para ampliar nuestra relación, pero tampoco es fácil porque, como decía antes, ese acuerdo también tiene que encajar en este nuevo marco económico. Nos reunimos cada semana con ellos, pero aún no hemos encontrado una solución. Sabemos que están hablando con otros constructores, como es normal, pero nosotros tenemos menos prisa.

P. En todo este universo, ¿qué papel juega Fermín Aldeguer?

R. Lo seguimos de cerca desde hace tiempo y estamos hablando con él. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Eso es lo que le puedo decir en este momento.