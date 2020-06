La semana pasada, Fabio Quartararo atendió a Motorsport.com por videollamada. El francés, la indiscutible sensación del pasado Mundial de MotoGP, se maneja con tanta normalidad encima de la moto como delante de un micrófono. Si en la pista no se lo piensa dos veces, en las entrevistas no rehúye ninguna pregunta.

Pregunta: ¿Me puede decir algo que haya hecho durante el confinamiento que no pensaba que haría en su vida?

Respuesta: Subir 40 veces las escaleras de mi casa para entrenar. Por semana lo hacía tres veces, una media de 15 kilómetros escaleras arriba y abajo. No se podía salir a la calle y no tenía nada a mano para hacer las sesiones de cardio, así que me tuve que apañar con lo que tenía.

P: A diferencia de otros pilotos, a usted no se le ve entrenarse en circuitos con motos deportivas. ¿Existe alguna razón?

R: Yo me entreno bastante con motos de campo y eso me va muy bien desde el punto de vista físico. Hay que estar muy fuerte para aguantar una manga de 20 minutos de motocross, en el que se usan mucho los brazos, los antebrazos y las piernas. Eso más o menos es lo que usas una MotoGP. Cuando me subo a una moto de calle y después cojo la M1 tengo una sensación un poco rara. Antes de ir a Jerez para la primera carrera me gustaría rodar un día en un circuito, a modo de transición de la tierra al asfalto. Para que el cerebro y la vista se acostumbren. No quiero habituarme a una moto de velocidad y que luego la M1 se me haga extraña.

P: Cuando uno lleva tanto tiempo sin correr, ¿llega a plantearse si cuando llegue el momento de volver a competir seguirá siendo tan rápido como siempre?

R: Me ocurrió este invierno al llegar al primer test de pretemporada, en Malasia. Habían pasado tres meses desde la última vez que me había subido a la M1 y pensaba: ¿Seguiré sabiendo ir deprisa? Al final, en mi quinta vuelta igualé mi mejor vuelta en carrera de noviembre.

P: ¿Y físicamente en qué se ha centrado?

R: Físicamente estoy muchísimo más fuerte que el año pasado. Al terminar la temporada hice un test de cardio que consistía en analizar mi resistencia en cinco kilómetros de carrera. De diciembre a la semana pasada rebajé mi tiempo casi 50 segundos, y eso es una barbaridad. Y, sobre todo, mi resistencia y capacidad de recuperación en tandas de 40 minutos ha mejorado mucho. Creo que el cardio será lo más importante en un campeonato en el que habrá tanta concentración de grandes premios y que se prevé tan apretado.

P: ¿Usted cree como Jorge Lorenzo que la presión era mucho peor de pequeño, cuando tenía que ganar para poder seguir corriendo, que ahora?

R: Todo el mundo tiene presión, y si no la tienes es que no compites. Pero en mi caso, la presión que más me afectaría sería la de no tener contrato para el año que viene. Pero como lo tengo todo claro puedo concentrarme al 100% en lo que tengo que hacer. Digamos que hay una presión buena y una mala, y yo ahora tengo la buena. Esa presión me gusta.

P: De las restricciones que se implantarán en el paddock a partir de Jerez, ¿hay algo que cree que realmente pueda ser un problema?

R: Yo creo que serán las gomas, porque la carrera en Jerez tenía que ser en mayo y si todo se confirma las dos pruebas se celebrarán en julio, que es verano total. No hemos hecho test y no sabremos cómo irán esos neumáticos. Michelin desplazará los compuestos que crea que serán los buenos, pero a lo mejor no lo son y en ese caso nos tendremos que adaptar. Los demás grandes premios quedan en fechas más parecidas a las iniciales, pero Jerez, no.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

P: ¿Qué objetivo se pone para 2020?

R: No tengo un objetivo claro. Mi mejor recuerdo de este 2020 es la simulación de carrera que hice en el test de Qatar. Me sorprendió que pudiera dar 22 vueltas seguidas por debajo del ritmo que teóricamente iba a marcar la cabeza de carrera. Mi objetivo es el de pelear por ganar, y lograr podios. Para eso estoy aquí. Aunque claro, cuando no se pueda habrá que intentar terminar entre los cinco primeros. Habrá que saber ver dónde no podemos pelear por ganar.

P: ¿Le da importancia al hecho de poder ser el mejor piloto de Yamaha a pesar de correr en un equipo satélite?

R: No diré que no es importante porque ganar a los dos pilotos oficiales corriendo con una escudería satélite siempre es algo guapo. Eso te motiva y no es nada raro. El año pasado mi motor ofrecía 500 rpm menos que el resto, no tenía la horquilla de carbono y poco a poco me lo fui ganando. Mi objetivo fue demostrar que estaba muy cerca de ellos y a veces, incluso delante.

P: Con vistas a 2021, ¿podrá configurar el equipo que quiera?

R: Para mí, el equipo es una familia y es muy importante haberlo encontrado y sentirme tan bien con ellos. Pero en lo relativo a los mecánicos en concreto que vendrían conmigo, eso es algo que aún no hemos discutido. Pero yo no creo que deje de correr el año que viene o en 2022, así que espero llevarme a mi equipo cuando pueda y que me acompañen siempre.

P: ¿Tiene alguien a su lado que le diga aquello que no quiere oír?

R: Tengo a mis padres, a mi agente y a mi mejor amigo. Y quiero que me digan las cosas cómo las ven. Si algún día creen que estoy poniendo excusas quiero que vengan y me digan: “La moto va bien, eres tú quien no va bien”. Quiero gente sincera conmigo, no personas que me regalen los oídos. Lo que no quieres oir es lo que realmente te hace mejorar. Incluso a mis padres tuve que decirles que fueran del todo sinceros, porque ellos no querían hacerme daño o correr el riesgo de que enfadara. Si es por mi bien quiero que me digan siempre lo que piensan.

P: ¿Cómo convencería a Valentino Rossi de que fichara por el equipo Petronas?

R: Le diría que es una familia. Yo soy una persona que cuando trabaja está 100% concentrada en lo que tengo que hacer. Si hay que estar diez horas a tope, no hay problema. Pero cuando termino estoy de cachondeo hasta que toca volver a trabajar. Esa combinación de profesionalidad y buen rollo es lo que define nuestro equipo. Yo no sé cómo trabaja un equipo oficial, pero dudo que sea más profesional que el nuestro.

