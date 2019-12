“Yamaha no va a hacer exactamente la moto que pide Viñales”

Viñales ganó tres de las cinco primeras carreras que disputó el año de su debut con Yamaha, en 2017, y en la sexta acabó segundo. A partir de entonces, el piloto español entró en una crisis de resultados y perdió la confianza.

Michelin, el suministrador único de la categoría, cambió los neumáticos y Yamaha empezó a introducir cambios en el desarrollo de la moto que afectaron al pilotaje de Maverick.

Desde entonces, el piloto de Roses ha tratado de imponer, no sin dificultad, sus criterios a la hora de desarrollar la M1.

Esteban García, ingeniero de pista de Viñales, es consciente de que la moto que está haciendo Yamaha para 2020 no se ciñe a las peticiones exactas de su piloto.

“Yamaha se basa un poco en la información de todos sus pilotos. Hacer exactamente la moto que está pidiendo Maverick, evidentemente no lo están haciendo, porque ya se vio en el 2017 que no siguieron mucho esa línea”, reconocía García en conversación con Motorsport.com.

El técnico, que este año ha completado su primera temporada al lado de Maverick en Yamaha, explica que a su piloto le costó al principio imponer sus criterios, pero que poco a poco la fábrica se ha adaptado más a sus indicaciones.

“Los cambios que ha habido en el motor de este año sí han sido basados en lo que pedía Maverick. Se centraba mucho en lo que era el freno motor, dejando un poco de lado la potencia, había un problema de freno motor, y se ha mejorado mucho ese aspecto. Pero todavía no se ha conseguido dejarlo al cien por cien cómo él lo quería”, se lamenta.

Sabiendo de antemano que la moto de 2020 no va a ser exactamente lo que quiere Maverick, para García lo más importante es que para solucionar la falta de potencia no se pierda en aspectos en los que ya se ha avanzado.

“Esperamos una moto que nos pueda dar un plus. No un gran plus, porque nunca vas a tener más [potencia] que ellos [Honda y Ducati], pero al menos que te iguale un poco o no te deje tan en desventaja en las rectas, en cuarta, quinta y sexta (marcha), imagino que en ese punto se va a mejorar”, argumenta esperanzado.

“Pero no sabemos cómo puede afectar eso a la parte que, a día de hoy, hemos conseguido medio arreglar de la entrada en curva con el freno motor”, señala.

García llegó al box de Yamaha en 2019, encontrándose a un Viñales un poco aislado dentro de la dinámica de la escudería.

“En general estaban en una situación complicada. A día de hoy se han mejorado mucho las cosas y se están ganando carreras, de hecho dos, las dos únicas que ha ganado Yamaha este año, tampoco es que la moto esté para ganar campeonatos, faltan cosas, ellos lo saben y están trabajando”, asegura.