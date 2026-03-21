La Sprint de Brasil arrancará a las 3.35 hora local, tras repararse el agujero en medio de la pista

Tras la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Brasil apareció un agujero en medio de la recta principal del Circuito de Goiania, primero pequeño pero se fue acrecentando y, sobre todo, se fue hundiendo hacia el interior del asfalto. Los pilotos lo detectaron y avisaron a los equipos, que rápidamente dieron la señal de alarma. Los operarios del trazado entraron en acción, abriendo un enorme hueco para limpiar el agujero y rellenarlo, unas operaciones que fueron seguidas muy de cerca por Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna.

La carrera arrancará a las 3,20 hora local

La última información provisional, es que a las tres de la tarde hora local se va a abrir el pitlane, y que la Sprint del GP de Brasil arrancará a las tres y veinte de la tarde. Se espera que las clasificaciones de Moto3 y Moto2 se llevarán a cabo a continuación.

La organización anunció que se iba a parar la actividad en pista. "Debido a las fuertes lluvias recientes en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna", explican en una nota.

Agujero en la recta de salida/meta del Circuito de Goiana Foto de: German Garcia

"La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible. Debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista, la próxima sesión en directo será el MotoGP Tissot Sprint", dejando sin efecto las clasificaciones de Moto3 y Moto2.

"La clasificación para las categorías de Moto2 y Moto3 se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Se proporcionará más información a las 14:00 hora local", cierra el comunidado.

Agujero en la recta de salida/meta del Circuito de Goiana Foto de: German Garcia

Hay inquietud con lo sucedido, ya que pese a que se está trabajando a fondo, no es fácil hacer un arreglo que ofrezca seguridad a los pilotos, por más que la recta tiene una anchura de unos 18 metros ya que el agujero está justo en medio de la entrada a meta.

Tome Alfonso, Oficial de Seguridad de la FIM MotoGP, dijo: “Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del suelo.

“Está fuera de la trazada ideal y ya estamos solucionando el problema. Si todo va bien, deberíamos poder celebrar el MotoGP Sprint hoy mismo", concluyó.

Agujero en la recta de salida/meta del Circuito de Goiana Foto de: German Garcia