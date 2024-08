Bastianini: "No entendí la elección de Ducati, nos han perdido a mí y a Martín"

Poco tiene que ver el Enea Bastianini de este año con el del año pasado. El piloto italiano se está reencontrando con su mejor versión después de un 2023 muy difícil, y su progresiva mejora durante la presente campaña se hizo efectiva en el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, en el circuito de Silverstone.

Después de unas rondas muy competitivas, en las que el de Rimini destacaba sobre todo con su explosivo final de carrera, en el Reino Unido fue capaz de encajar todas las piezas del puzle. Aunque no hizo la pole el sábado, sí logró salir en posiciones delanteras, replicando su ritmo en los entrenos y evitando el engorro de tener que remontar. El resultado fue inmejorable, al cerrar su primer doblete de victorias y llevándose los 37 puntos de la sprint del sábado y de la carrera larga del domingo.

Este resultado viene después de que la 'Bestia' fuera descartada durante el parón primaveral para ir al equipo oficial de Ducati, ya que a partir de la temporada 2025 será Marc Márquez quien ocupe ese puesto, por delante de Bastianini y de Jorge Martín. Tras lo ocurrido en Silverstone, ha habido quienes han reabierto el debate de si la casa de Borgo Panigale ha actuado bien con su elección, sobre todo por el hecho de perder a dos pilotos y al Pramac Racing por el camino.

Y de hecho, después de la carrera del domingo que ganó, el #23 remarcó que no entendió la decisión de la firma italiana de cara al año que viene. Aunque, eso sí, eso no quiere decir que no la respete, aunque a él le lleve camino de Tech3, donde pilotará una KTM oficial.

"No entendí la elección de Ducati, porque han perdido a dos pilotos como Jorge y yo, pero respeto esa decisión", empezó diciendo Enea. "Respecto a la KTM, creo que será una buena moto para mí, pero nunca la he pilotado. La he visto a menudo en pista, pero sin haberla probado no se puede saber si tiene puntos fuertes o no en comparación con la Ducati. Ya veremos".

Además, también fue preguntado sobre si ha sufrido una inyección de motivación desde que perdió su plaza en la escuadra de fábrica. Bastianini habló sobre todo de que se encuentra en un contexto mucho más positivo, después de un 2023 muy complicado, marcado por las lesiones y por la consiguiente falta de adaptación a la Desmosedici que ahora llevan Marc Márquez o Marco Bezzecchi, entre otros.

"El año pasado, me perdí muchas carreras y gané en Malasia, pero físicamente no estaba muy bien. Este año ha ido mejor desde el principio. La primera toma de contacto con la moto de 2024 fue mejor, y carrera tras carrera [se está notando a mejor] en mis resultados. Sigo intentando solucionar problemas, porque en la primera parte del campeonato no tenía confianza en la entrada en curva, y ahora sí. Tengo la posibilidad de hacer un buen campeonato este año, ya veremos el próximo. No estaré en Ducati, pero así son las cosas", detalló el piloto de 26 años.

Hay que decir que el propio Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse y principal encargado de tomar la decisión, también habló de este tema en la jornada dominical de Silverstone. El ingeniero veneciano volvió a recordar que fue una elección difícil, y que no tiene problema en aceptar cualquier tipo de crítica.

"Estoy muy contento por Enea. Desgraciadamente hemos tenido que elegir a un piloto entre tres opciones, pero todos ellos habrían merecido correr en el equipo oficial. Como siempre he dicho, ha sido una elección muy difícil desde el punto de vista profesional y deportivo, pero también humano. Está claro que también estoy aquí para recibir críticas, y las acepto como es debido", comentó Dall'Igna en 'Sky Sport MotoGP'.