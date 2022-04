"Las victorias de Bastianini son más por su estilo que por la Ducati", dice Miller

Cargar el reproductor de audio

Enea Bastianini es la sensación del inicio de temporada, con dos carreras ganadas cuando su nombre, inicialmente, no figuraba entre los principales favoritos. Según la tabla clasificatoria de MotoGP, el italiano actualmente lo está haciendo mejor que los cinco pilotos con el prototipo de 2022, con una Ducati de la temporada pasada que ha subido más veces que la de este curso al podio.

Utilizada durante más de un año en una amplia variedad de circuitos, esta Desmosedici GP21 es, según varios pilotos, más lograda y dócil que la nueva moto.

Cuando se le preguntó por las disparidades que percibe con otros pilotos de Ducati, el de Gresini aseguró que no sabía si la diferencia estaba en la técnica o en el estilo.

"Los otros pilotos tienen un estilo muy diferente al mío. Jack [Miller] está muy cerca de mi estilo y a menudo comparo mis datos con los suyos. Para mí, la GP21 es muy similar a la GP22. Están muy cerca, creo que no hay una gran diferencia. Por el momento no estoy en desventaja", resumió Enea Bastianini tras concluir en Austin.

Jack Miller, en cambio, es más asertivo en el tema. Para el piloto oficial del equipo Ducati, es gracias a su estilo que Bastianini ha conseguido los mejores resultados de la marca este año.

"Si supiera [cómo marca la diferencia], ¡lo haría!" dijo el australiano. "Es bueno en todos los aspectos. Cuando Enea [Bastianini] adelanta, parece que lo hace sin esfuerzo. Tiene un estilo muy particular. Logra dejar que la moto se mueva y se mantiene muy tranquilo sobre ella, y eso funciona muy bien".

"Y luego, por supuesto, es muy pequeño, así que es muy, muy rápido en rectas. También sabe frenar la moto casi a la perfección".

Para Miller, los dos éxitos de Bastianini son, por lo tanto, más el resultado de su pilotaje que de una Ducati probada: "El año pasado, estuvo en la GP19 y el problema era el mismo. Hizo exactamente lo mismo el año pasado, excepto que fue por el sexto lugar o algo así. ¡Ese es él! Es una locura la forma en que pisa el acelerador", aseguró.

"Por alguna razón, no usa la parte trasera de la moto, que es mi gran problema. Se las arregla para correr con mucha fluidez, firme y rápido. Y eso es lo mejor. Si pudiera tratar de copiar su estilo… Llevo aquí siete u ocho años, lo he intentado y aún no lo logro, así que voy a seguir investigando eso", remachó el australiano.