El emotivo mensaje de Márquez a un miembro de Honda tras su adiós

Este miércoles 4 de octubre de 2023, Marc Márquez ha puesto punto y final a sus once temporadas de unión con el equipo Honda en la categoría reina del motociclismo, once años en los que el español logró seis títulos mundiales, 59 victorias, 101 podios y 64 pole position.

Obviamente, una despedida así no iba a ser fácil para el de Cervera, quien después de un emotivo vídeo para decir adiós al que hasta finales de este curso seguirá siendo su equipo, compartió en redes sociales un bonito mensaje enviado a uno de los miembros del equipo japonés que evidentemente se ha hecho un hueco en el corazón del catalán.

Con una imagen con los ojos enrojecidos y entre lágrimas, Marc Márquez compartió el siguiente mensaje dirigido hacia una de sus personas clave en Honda:

"No sé por donde empezar, no sé si hago bien o mal, no sé qué pasará en el futuro, no sé si todo esto saldrá bien, pero lo que sí sé es todo lo que hemos conseguido juntos".

"Ha sido la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, NO por el corazón. Mi equipo de corazón siempre seréis vosotros, los de SIEMPRE, los que habéis apoyado y me apoyaréis. Pero tengo una cosa clara, quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo y para eso necesito disfrutar encima de la moto".

"He utilizado la teoría que decía el alpinista del libro que me dejaste para leer. Si puedo subir el Everest en tres días para qué subirlo en cinco? Lógicamente es mucho más arriesgado subirlo en tres días, te expones mucho más y puede que no se consiga, pero si no lo intento, no lo sabré nunca".

"Siempre me lo has dicho y lo he aplicado: sigue tu instinto, a carácter y huevos no te gana nadie".

"Por último toca que hable del corazón y, como bien sabes, nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vamos a disfrutar estas seis fiestas que nos quedan este año.

De cara al futuro, todavía no se ha desvelado cuál será el destino de Marc Márquez en MotoGP a partir de la temporada 2024, pero todo apunta a que el piloto de Cervera pilotará una Ducati del equipo Gresini, donde formará dúo con su hermano Álex Márquez, con el objetivo de volver a las posiciones delanteras de la parrilla y al menos intentar luchar de nuevo por los títulos mundiales.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!