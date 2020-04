Elías: “Rossi todavía tiene Estoril 2006 clavado en el corazón”

El 15 de octubre de 2006, el español Toni Elías sumo la única victoria en la categoría de MotoGP que luce en su palmarés. Al manillar de una Honda del equipo Gresini, el piloto manresano protagonizó una gran remontada para acabar cruzando primer la línea de meta con 0,002 milésimas de ventaja sobre Valentino Rossi, el margen más corto de la historia de MotoGP.

Esos cinco puntos perdidos en Estoril fueron los que, finalmente, separaron al italiano de ganar, en la siguiente carrera de Valencia, última de aquel año, su sexto título mundial.

Este domingo, la plataforma DAZN ha recordado aquella legendaria carrera de 2006 con Toni Elías como invitado, comentando su extraordinaria victoria.

Uno de los datos más curiosos que ha explicado Elías, que con 37 años sigue en activo disputando el MotoAmérica en Estados Unidos, fue que la clave de su victoria se debió a los neumáticos.

“Michelin nos trajo para aquella carrera un neumático nuevo el sábado, logré mejorar mi ritmo 7 décimas y luchar por la victoria. Le agradecí a Michelin la ayuda, aunque me enfadé mucho cuando descubrí que esa goma, con una carcasa más blanda, era la que llevaban los pilotos top durante toda la temporada, y que a nosotros solo nos la dieron en la penúltima carrera del año”.

Lo cierto es que con la ‘ayuda’ del neumático, y con su innegable talento, Elías se llevó una espectacular victoria, y lo hizo el mismo día en que Dani Pedrosa tiró a su compañero, y entonces líder del Mundial, Nicky Hayden, ambos con la Honda oficial.

Ese accidente dejaba a Rossi el título en bandeja, pero una caída del italiano en la última carrera, en Cheste, devolvió el liderato al americano, que ganó el mundial con 252 puntos, cinco más que Rossi (247), que con más victorias ese año (5) que Nicky (2), hubiera sido campeón con el empate a puntos.

El podio de Estoril 2006, con Elías, Rossi y Kenny Roberts Jr. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La derrota en Portugal apartó a Valentino del título y eso es algo que parece no haber olvidado, como ha explicado Elías durante la transmisión de la carrera.

“Cuando me he encontrado con Valentino, en Austin que le veo cada año, puedo comprobar que aún lo tiene clavado en el corazón, no me lo ha perdonado. Es terrible, ya está, ya pasó, ya es momento de ser amigos, pero no es posible, es tan competitivo que lo tiene clavado, no me lo perdonará nunca”, explica Toni entre risas.

“Para mí es al revés, le gané un día pero le considero el mejor piloto de todos los tiempos hasta hace poco, porque ahora mismo el mejor es Marc Márquez, y le va a superar creo”.

Ganador en Estoril, su único triunfo en MotoGP, Elías corría con una Honda satélite del equipo Gresini, y en aquel tiempo se dijo que su moto era como las oficiales. Ya sin contratos de por medio, el manresano desveló la verdad.

“Nunca en la vida una satélite va a ganar un campeonato del mundo, es política. No es posible, no queda bien con los patrocinadores de fábrica. Aunque una fábrica te firme un contrato con material oficial, nunca pasará, yo lo he vivido. Un día Cal Crutchlow va a retirarse y va a poder hablar, como yo ahora, y podrá explicarlo, nunca va a tener una moto como la oficial”, desveló campeón del mundo de Moto2 en 2010.

