Ducati tentó a Lorenzo y Pedrosa para cubrir la plaza de Stoner en 2010

Es inevitable, llegados a cierto punto de la vida, no echar la vista atrás e imaginar qué cosas habrían cambiado de haber elegido un camino diferente.

Eso es lo que le propuso DAZN a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en el tercer episodio de la serie 'Cuatro Tiempos', donde hacen repaso de la actualidad y pasado de MotoGP.

Aunque se mostró algo reticente, Lorenzo desveló que en 2009 tuvo reuniones con Ducati para que se pasase a Borgo Panigale en 2010. En aquel entonces, el balear disputaba su segundo curso en la clase reina, y ya era todo un habitual de las primeras posiciones.

"En 2009 estuve a punto de fichar tanto por Honda como por Ducati; más por Ducati", recuerda el #99. ¿El motivo? Los problemas de salud de Casey Stoner, hasta aquel entonces punta de lanza del box rojo.

El australiano, que venía de coronarse campeón del mundo en 2007, era el único capaz de entenderse con esa crítica Desmosedici. Pero Stoner nunca destacó por tener buena salud, y en 2009 se encontró con que llegaba a final de carrera completamente extenuado, hasta el punto de tener que bajarse de la moto y perderse tres citas del calendario.

"Stoner empezó a tener problemas de salud, porque no terminaba bien las carreras, y Livio Suppo [director del equipo rojo en ese momento] vino a vernos", continuó Jorge, antes de que Pedrosa le interrumpiera con una carcajada.

"¡A mí también me hicieron esa oferta!", reveló entre risas un sorprendido Dani. "No sé a quién se la hicieron primero, pero era el momento que cuenta él, cuando Stoner estaba malo".

Finalmente Stoner pudo recuperarse, y en 2010 continuó con la casa transalpina, antes de cambiarse a Honda en 2011 y lograr su segunda y última corona de la categoría.

"Nos reunimos con él, y con Marcos Hirsch, mi anterior manager, hicimos una lista de cosas positivas y negativas de quedarnos con Yamaha o irnos a Ducati, que era una oferta económica más alta", continuó explicando Jorge.

"Hice bien, porque aquella moto era bastante difícil, y al final al año siguiente gané mi primer título con Yamaha, y todo fue bien".

Por su parte, Pedrosa no tuvo que darle tantas vueltas al asunto: "Intenté valorar cuál era la situación de Ducati, porque todos escuchábamos que era una moto difícil. [Marco] Melandri había sufrido mucho, y en general los compañeros de Stoner lo pasaban mal".

"En segundo lugar, mi corazón siempre estuvo con Honda. En ese momento de mi carrera ni me lo planteaba, y de hecho me sorprendió la oferta, porque me dije 'pues no tenía pensado cambiarme, ahora me lo tengo que pensar'. Pero no estaba dentro de mis planes", recordó.

Izaskun Ruiz, conductora del reportaje, les inquirió por sus decisiones más recientes. Jorge Lorenzo se remontó a su salida de Ducati en 2018, después de un primer año complicado y unas negociaciones algo turbulentas.

"Si la carrera de Mugello [donde logró su primera victoria con la Desmosedici] hubiese sido unas semanas antes, seguramente hubiese conseguido algún título con la Ducati e igual aún seguiría compitiendo".

"Al final tomé la decisión de irme a Honda. Quizás si me hubiese ido a una Yamaha satélite, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero decirle que 'no' a Honda, que es el sueño de cualquier piloto, es muy complicado", comentó Lorenzo.

Dani corroboró las palabras de su compatriota, y se volvió a mostrar como un hombre de Honda. "Yo cuando entré en Honda MotoGP venían de una racha mala desde que se había ido Rossi. Pero yo lo tenía claro, y nunca me dio miedo. Siempre estuve muy contento y motivado. Hubo tres cuatro años seguidos que fueron difíciles, pero yo encontré una forma de trabajar con ellos y me entendían bien".

