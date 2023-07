"Honda es una potencia, pero necesita a alguien que la dirija"

La mala situación de Yamaha pero especialmente de Honda sigue dando que hablar en el Mundial de MotoGP. Las fábricas japonesas no terminan de ponerse al día y actualmente tienen las motos más complicadas de la parrilla, lo que ha provocado que se abra la posibilidad de que cuenten con concesiones en el futuro, tal y como adelantó Motorsport.com y confirmó Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Y es que el hecho de que las marcas de los tres diapasones y del ala dorada no sean capaces de alcanzar el tren de cabeza de la categoría reina, que dirige Ducati con todo un ejército de pilotos, han provocado el descontento de sus principales estrellas, Fabio Quartararo y Marc Márquez. Tanto que se ha especulado con una posible salida de Honda del ocho veces campeón del mundo, a pesar de que aún le queda un año de contrato.

En medio de la incertidumbre de qué pasará con el tema de las concesiones, que comenzará a hablarse en este parón veraniego para tratarse oficialmente en Silverstone, cuando MotoGP regrese con el GP de Gran Bretaña (4 al 6 de agosto), la que está aprovechando para realizar varias declaraciones es precisamente Ducati.

Si ya Paolo Ciabatti, director de Ducati Corse, se mostró algo molesto porque Dorna puso sobre la mesa actualizar el sistema de concesiones en la prensa antes que con los propios fabricantes, ahora ha sido Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial de Borgo Panigale, quien ha comentado la situación de Honda.

En una entrevista con 'GPOne', el jefe de Pecco Bagnaia y de Enea Bastianini tocó varios temas, especialmente del problema que tiene una fábrica como Honda al comunicarse con las 'cabezas pensantes' que se encuentran en Japón y también al no fichar gente de fuera como otras fábricas, algo que ya deslizó Alberto Puig, máximo responsable del equipo Repsol, en la rueda de prensa que dio en el pasado Gran Premio de Países Bajos.

Tardozzi entiende la postura del español: "Creo que Alberto dijo lo correcto. Pedir a gente que vayan a 500 kilómetros de casa no es un problema, pero pedirles que hagan 8.000 puede ser diferente", dijo. "Lidiar con una mentalidad y una cultura completamente diferentes es mucho más difícil, por lo que creo que aunque los japoneses tomaran esa decisión [fichar a ingenieros de fuera], tardarían mucho tiempo en madurar, porque tendrían que cambiar completamente su actitud y su mentalidad".

"Creo que sería muy difícil y no sé cuánta gente estaría dispuesta a entrar en un sistema [como el de] Honda, que es realmente difícil de entender. Además del idioma, porque es cierto que todos hablan inglés, se necesita mucho tiempo para desarrollar la comprensión adecuada y no sé si disponen de ese tiempo", añadió Tardozzi.

Además, el transalpino también remarcó cómo ha afectado a Honda el cambio en la dirección: "Los directivos y las personas que deciden en HRC han cambiado. Por muy duro rival que fuera, siento un gran respeto por Nakamoto [antiguo vicepresidente de la marca], que tenía una mentalidad mucho más occidental e hizo cosas muy buenas en Honda. Lo único que se me ocurre es que los directivos de hoy en día no tienen el mismo valor".

"Es lo que hay, porque tienen poder económico, capacidad técnica, el túnel del viento dentro de la empresa. Son una potencia, pero obviamente necesitan a alguien que la dirija. Llegó Gigi [Dall'Igna, a Ducati] y empezó una etapa diferente después de cuatro años desastrosos, pero las 99 personas que quedaban en Borgo Panigale eran las mismas que en los años del desastre, como en 2013 o en la era de Valentino Rossi".

Por último, Tardozzi destacó que no cree que el gran nivel de Ducati sea lo que haga a Honda plantearse su salida del Mundial: "Dejaría claro que los japoneses son débiles. Ducati, después de los años de los que hablábamos antes, debería haberse retirado, pero en lugar de eso se ha recompuesto y ha levantado la cabeza. En mi opinión debería ser un estímulo. Si tienes pelotas, trabajas e intentas volver al frente, si no, huyes. Así que, en mi opinión, no se retirarán. No creo que den ese paso", finalizó.