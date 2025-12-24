Ducati sufrió un robo en su sede; el material, valorado en 200.000 euros, hallado

Bien está lo que bien acaba, aunque los sustos, en situaciones así, son igualmente dignos de mencionar. Y es que el pasado mes de noviembre, Ducati sufrió un robo de piezas valoradas en, al menos, unos 200.000 euros. Era material de competición que se encontraba en el interior de la fábrica de Borgo Panigale, pero todo el botín ha sido afortunadamente recuperado por los carabinieri, la policía italiana, que anunció esta semana el éxito de la operación, ofreciendo algunos detalles más.

Entre el botín, había mucho material destinado a las motos de carreras, como pinzas de freno, discos, suspensiones y amortiguadores, pero también se habían robado sudaderas, gorros y guantes de los pilotos de la marca italiana. Los artículos en cuestión podrían haber superado el valor de 200.000 euros en caso de haber sido revendidos, según estimaron los investigadores durante el proceso.

El material fue hallado tras un registro domiciliario, que dio lugar a la detención de un hombre de 37 años, de origen rumano, pero residente en Bolonia. Posteriormente, los carabinieri devolvieron los bienes robados a la casa de Borgo Panigale.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de Ducati permitieron identificar al sospechoso. Al parecer, el robo se vio facilitado por el hecho de que el hombre conocía la fábrica con sede en Bolonia y, en particular, el almacén, ya que era empleado de una empresa externa, encargada del mantenimiento del sistema eléctrico de Ducati.

El robo se produjo, presuntamente, a plena luz del día, y la hipótesis es que se utilizó el mismo vehículo con el que había llegado al trabajo. Aunque se ha encontrado la mercancía robada, lo que ha llevado a la denuncia del hombre de 37 años, la investigación continúa, porque la policía quiere saber si éste tenía algún cómplice, no sólo para facilitar el robo, sino también para ayudarle a revender las piezas y el material.