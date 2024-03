Ducati, ante el reto de Portimao: una pista recién conquistada en MotoGP

El Mundial de MotoGP llega este fin de semana a Portimao con motivo de la segunda cita de la temporada 2024, un Gran Premio de Portugal en el que muchas miradas estarán puestas en la marca que está dominando el campeonato en los últimos tiempos.

La fábrica referencia no es otra que Ducati, que en esta campaña amenaza con seguir repitiendo su poderío de los últimos años a tenor de su fantástica pretemporada y del GP de Qatar, que fue la cita inaugural de 2024. Y ya no solo por la buena actuación de varios de sus pilotos, como Jorge Martín o el recién llegado Marc Márquez, sino sobre todo por el inicio de su hombre referencia: Pecco Bagnaia. El vigente bicampeón del mundo dominó con récord en los ensayos invernales, y en Losail ganó la carrera larga con una tremenda autoridad, remontando desde la quinta plaza en parrilla.

Es por estas razones que la armada de Borgo Panigale se llevará gran parte de la atención este fin de semana en Portugal, como seguramente ocurra en todas las pruebas de esta temporada. Sin embargo, Portimao tiene la peculiaridad de que es una de las citas que más le ha costado conquistar a la firma italiana, si atendemos al palmarés histórico.

En primer lugar, hay que resaltar un dato muy importante: el circuito del Algarve ha llegado recientemente al Mundial de MotoGP. La pista lusa ha ganado relevancia internacional en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, que obligó a los grandes campeonatos del motorsport a buscar soluciones de urgencia en Europa por la imposibilidad de realizar viajes de larga distancia sin arriesgarse a contagios masivos.

Oliveira, primer ganador de MotoGP en Portimao

La máxima categoría del motociclismo no fue menos, y el GP de Portugal volvió al calendario precisamente en aquel año del coronavirus, 2020, tras casi una década de ausencia, ya que MotoGP no corría una prueba en nuestro país vecino desde 2012, y no en Portimao, sino en el circuito de Estoril.

Así, en aquella carrera de 2020, un año extraño y difícil en cuanto a regularidad, en el que Joan Mir consiguió su título mundial con una victoria en su haber, fue Miguel Oliveira quien ganó la prueba, aprovechándose de su conocimiento de la pista y coronándose como la estrella en su país natal con el segundo de sus cinco triunfos en la categoría reina. Aquella fue la cita que cerró la temporada que precisamente cerró la temporada, que llegó con la corona decidida para el español en el anterior gran premio.

Los dos años siguientes, en 2021 y 2022, la victoria también se le resistió a Ducati, y fue a parar a Yamaha. Fabio Quartararo llevó al máximo su nivel en el circuito para ganar las dos carreras con autoridad, la primera en la campaña en que se proclamó campeón del mundo y la segunda cuando peleó el título contra Pecco Bagnaia. En ambas ocasiones, el GP de Portugal cambió su lugar en el calendario de MotoGP y pasó a principios de la temporada, que es su emplazamiento actual.

Fabio Quartararo, ganador en 2022

Pero llegó 2023, y los de Borgo Panigale, a pesar de que ya habían dado un gran paso el año anterior con el ansiado título de Pecco Bagnaia, dieron una estocada con su año más dominante en MotoGP. Y eso se dejó ver en Portimao, con un gran premio que fue el primero de la campaña, por el cambio de Qatar al mes de noviembre. En un fin de semana que estrenó el formato al sprint, el piloto turinés no tuvo problema para dominar tanto la primera carrera corta de la historia, por delante de Jorge Martín, y la prueba larga del domingo, sobre Maverick Viñales, aunque en las dos ocasiones por menos de un segundo de diferencia.

De esta forma, se puede ver con claridad que el dominio de Ducati en Portimao es nuevo, más allá de que esta sea solamente la quinta edición del GP de Portugal en dicha pista. Así, queda por ver si KTM o Aprilia pueden aprovechar que el circuito no es el más favorable para los de Bolonia para robarles un triunfo e intentar hacer ver que no son imbatibles, más teniendo en cuenta que la GP24 aún está en un proceso de puesta a punto de cara al resto del año.

Todos los ganadores del GP de Portugal de MotoGP en Portimao: