Todos contra Ducati: los equipos quieren prohibir el holeshot delantero en 2023

Ducati fue pionera en el holeshot, dispositivo que posteriormente fue copiado en el resto de prototipos. Si bien se ha convertido en un elemento recibido con éxito en el paddock de MotoGP, no es la primera vez que el fabricante de Borgo Panigale se ve obligado a defender su innovación técnica de los ataques de los fabricantes rivales en Losail.

Inicialmente introducidos como sistemas destinados a mejorar la salida, estos dispositivos disfrutaron de una primera evolución cuando Ducati pudo encontrar la manera de bajar la parte trasera mecánicamente al salir de las curvas con la moto en movimiento.

De esta manera, Ducati ha hecho escuela respecto a este dispositivo y, poco a poco, los adversarios se han ido adaptando. Desde la implantación del holeshot en el campeonato, los de Borgo Panigale tuvieron la capacidad de subir aún más el listón, y en las pruebas de pretemporada se notó de inmediato que la nueva Desmosedici GP también era capaz de cambiar su recorrido en la parte delantera al salir de las curvas, con claro beneficios en términos de aerodinámica y una conscuente reducción de intervenciones electrónicas.

Dado que no existen retenciones reglamentarias en este sentido, los motivos de la protesta serían esencialmente dos: la seguridad y los excesivos costes de desarrollo para algo que no tiene impacto tecnológico en las motos de calle. No en vano, ya en la rueda de prensa del jueves hubo varios pilotos que mostraron cierta hostilidad hacia los dispositivos de descenso, sobre todo Marc Márquez, que ya había planteado una prohibición para el futuro.

"Yo creo que es algo que deberá eliminarse en el futuro, lo dije el año pasado tras mi lesión y lo debemos hacer nosotros los pilotos juntos: Los fabricantes van siempre a buscar más velocidad, más fuerza, pero no aporta nada al espectáculo, para las motos de calle no sirve de nada. Es bueno para la aerodinámica, pero todos estos sistemas nos permiten ir más rápido y no tienen sentido de cara al futuro", criticó el de Cervera durante la rueda de prensa.

"Empieza a ser demasiado, vamos más rápido, pronto vamos a llegar a 370 Km/h, pero es más difícil marcar una diferencia si todo es más fácil, no creo que sea lo mejor", se unió Joan Mir.

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, admitió que los dispositivos "empiezan a ser demasiado", y señala lo complicado que se ha vuelto el procedimiento de inicio desde que hizo su debut en MotoGP en 2019.

"Ya en 2019, el procedimiento era presionar el botón de control y listo" dijo el francés.

"Ahora, necesitas revisar demasiadas cosas y creo que al final ganas, pero para mí está empezando a ser demasiado".

Maverick Viñales también hizo eco de estas preocupaciones, pero agregó que el dispositivo ha conseguido que la salida de las curvas sea más segura en algunos casos.

"Es mucho más seguro con el holeshot, porque recuerdo curvas como la última de Austin, donde aceleras desde cero y el muro está muy cerca", señaló.

"Ahora ha llegado demasiado lejos, demasiadas cosas. Pero, al menos para la salida y la parte trasera, es mucho más seguro".

De lo contrario, el piloto oficial de Ducati, Pecco Bagnaia, se limitó a decir que no lo considera nada peligroso, pues solo se pide a los pilotos que "presionen un botón". Esto confirma que Ducati ha apostado fuerte por su intuición, pero también valora que existe la posibilidad de convertirlo en algo menos invasivo para la conducción del piloto.

Ahora, será la Comisión del Gran Premio (FIM, IRTA y Dorna además de la MSMA) los encargados de estudiar el futuro del dispositivo.