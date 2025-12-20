Así es la Ducati Panigale V4 Réplica en honor a Márquez, de coleccionista

Abriendo la jornada del evento de Ducati de "Campioni in Festa" en su sede de Borgo Panigale, se presentó la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, un modelo de coleccionista, del que sólo se han producido 293 ejemplares numerados, y firmados por Marc Márquez.

Se trata de una moto hecha para celebrar el séptimo título de MotoGP del multicampeón español, que volvió a la victoria con la fábrica italiana tras el paréntesis más largo de la historia del motociclismo. Nadie antes de Marc había sido capaz de volver a ganar un título mundial seis años después del último.

La Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica tiene una decoración inspirada en el campeón de MotoGP 2025, más ligera y potente que la Panigale V4 S de la que deriva, y enriquecida con un equipamiento técnico de serie que la hace aún más única y cercana a MotoGP, mejorando sus prestaciones en pista.

Gracias al silenciador homologado de Akrapovič, el peso desciende en 2.5 kilos, y la potencia máxima ha aumentado hasta los 218,5 CV, gracias a una calibración específica del motor.

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 Campeón del Mundo Foto de: Ducati Corse

Incorpora 'Corner Sidepods', una solución aerodinámica de pontones introducida en MotoGP por Ducati en 2021 que genera un "efecto suelo" en ángulos de inclinación elevados. Esto proporciona un mayor nivel de agarre a los neumáticos y permite velocidades más altas, por lo tanto, tiempos por vuelta más bajos. Las llantas de fibra de carbono de cinco radios reducen el peso en 0,950 kg en comparación con las llantas forjadas de la Panigale V4 S, disminuyendo el momento de inercia un 12% delante y un 19% detrás. El resultado es una mayor agilidad en los cambios de dirección y una mayor propensión de la moto a cerrar la trayectoria durante la aceleración, cuando aún está inclinada.

La Panigale V4 Réplica Márquez está equipada con el freno delantero Front Brake Pro+, homologado para uso en carretera, que aumenta la potencia de frenado y la consistencia de las prestaciones. Este último consta de dos discos Brembo T-Drive con aletas de 338,5 mm de diámetro y 6,2 mm de grosor, y pinzas GP4 Sport Production mecanizadas en billet y equipadas con aletas de refrigeración.

Este sistema, utilizado por los pilotos oficiales de Ducati en la Carrera de Campeones de 2024, deriva de los sistemas de competición utilizados en el Mundial de Superbikes, en los circuitos más exigentes. Por último, el cilindro maestro del freno delantero es un MCS 19.21 con ajuste remoto de la posición de la palanca, como el utilizado en las motos de MotoGP y Superbike.

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 Campeón del Mundo Fotos de: Ducati Corse

El equipamiento especial se completa con un embrague en seco, estriberas ajustables fabricadas en aluminio billet y un módulo GPS. Aquellos que quieran utilizarla en pista también tendrán a su disposición el tapón del depósito de gasolina de competición en aluminio billet, los transportadores de las pinzas de freno, la tapa del embrague abierto en fibra de carbono y el kit para desmontar el portamatrículas, todo ello suministrado con la moto. La experiencia de conducir esta moto de coleccionista es aún más especial gracias al asiento de Alcántara. Además, cada moto se entregará en un exclusivo maletín de madera personalizado.

Como todas las motos Ducati de colección, la Panigale V4 Marquez World Championship Replica es única gracias a la placa de dirección mecanizada con el nombre y el número del modelo grabados en la placa de la llave de contacto de aluminio. La moto viene acompañada de un certificado de autenticidad y una funda específica para la moto, que se entregan en una caja especial personalizada a juego con la decoración.

Los futuros propietarios también tendrán la oportunidad de compartir un momento único con Marc Márquez, inmortalizado por una foto, durante un gran premio de MotoGP 2026 o en la World Ducati Week 2026 (del 3 al 5 de julio).

Ducati Panigale V4 Márquez Campeón del Mundo 2025 Foto de: Ducati Corse