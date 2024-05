Ducati parece mejorar con las vibraciones de la GP24 en Jerez

Ducati ha empezado la temporada 2024 como ya se mostró en 2022 y 2023, luchando por las victorias en un campeonato que domina con mano de hierro. Es su era en MotoGP, como antes lo fue de las fábricas japonesas, que ahora están en una situación muy distinta. Pero lo cierto es que este año ha empezado como hace dos campañas, con una Desmosedici nueva que no parece tan perfecta como se esperaba en un inicio.

Tras los primeros tests de pretemporada, el propio Pecco Bagnaia dijo claramente que la GP24 para este año tenía lo mejor de sus dos antecesoras. Pero fue a partir de entonces cuando se le empezaron a notar algunos problemas, relacionados con las vibraciones de la goma trasera. El propio vigente bicampeón del mundo los ha notado, al igual que Enea Bastianini, su compañero en el equipo oficial, y Jorge Martín, que también lleva esa especificación en el Pramac, en los grandes premios de Qatar, Portugal y Estados Unidos.

El problema de la casa italiana es que este año no tiene wildcards ni puede hacer tests privados por las restricciones del nuevo sistema de concesiones de MotoGP, por lo que las pruebas para mitigar este problema o probar otras cosas tienen que hacerse durante los fines de semana de carreras. Sin embargo, Ducati quiso aprovechar el GP de España, primero probando cambios durante las sesiones oficiales para erradicar las vibraciones, y luego en el test colectivo de este lunes, con variaciones en el set-up, ante la ausencia de piezas nievas.

Y lo cierto es que las pruebas en España han ido bien para los transalpinos. Las vibraciones no se han notado en las GP24 en el Circuito de Jerez, y han permitido a los pilotos mostrar todo su potencial, lo que llevó entre otras cosas a Bagnaia a ganar a Marc Márquez en la carrera del domingo. El #1 ya adelantó el viernes un paso adelante tras los entrenamientos: "Hemos utilizado este viernes como un test, y ha sido muy útil. Probamos más cosas de lo normal y estoy muy contento. No tuvimos vibraciones".

Pecco quería ser cuidadoso de cara al resto del gran premio, pero esos problemas no se reprodujeron. Y cerró el test del lunes con buenas sensaciones: "La mayoría de las cosas que teníamos que probar las probamos el viernes, así que fue sólo un día para volver a analizarlo todo, a testarlo, y todo lo que probamos funcionó bien. Estoy muy contento. Nos hemos concentrado en diferentes reglajes que puedan ayudarnos en una pista con menos agarre. Hemos utilizado los últimos stints sólo para probar este tipo de settings que, en una pista como Montmeló, podrían ofrecer una ventaja. Ha sido muy difícil probar algo con ese nivel de agarre [en Jerez], ha sido bastante impresionante. Por la mañana, cuando salí a pista las sensaciones eran increíbles, mucho mejores [que en carrera], y era fácil rodar en 1:36. Sensaciones fantásticas pero no muy útiles", detalló.

Precisamente, al hilo del buen agarre de Jerez, Ducati es consciente de que deberá confirmar las sensaciones en pistas del calendario con menos grip, ya que parece claro que este chattering aparece mayormente en esas condiciones, tal y como confesó Bagnaia. "Este fin de semana no hemos tenido ninguna vibración, así que quizá hayamos resuelto ese problema, pero tendremos que esperar a verlo en [otros circuitos]. Creo que podríamos tener problemas en circuitos como Barcelona, pero no hemos probado ninguna pieza nueva".

Jorge Martín también se encontró mejor en ese aspecto a pesar de que no tuvo la jornada más fácil en el test de Jerez al parársele la moto al principio de la jornada y sufrir una caída al final, tal y como comentó a la web oficial del campeonato al término del día.

"No hemos empezado de la mejor manera, pero hemos trabajado bien y hemos progresado", declaró el de San Sebastián de los Reyes. "Hemos entendido dos cosas que serán muy útiles para el equilibrio en las próximas carreras. Creo que hemos mejorado un poco nuestra base. Hemos probado algo para las vibraciones, y ha ido bien. Al final estaba probando algo nuevo y me he caído, pero he cometido un error porque el viento sacudía un poco la moto. No he frenado bien, me he caído y así hemos acabado. Creo que el rendimiento ha sido bueno, el ritmo también, nos hemos centrado en mejorar la Desmosedici".

Así, Martín "piensa" que Ducati ha corregido definitivamente el tema del chattering, y cree que tendrá soluciones en su arsenal en caso de que vuelva a surgir. "Esta pista era perfecta porque no teníamos vibraciones", siguió el líder del campeonato. "Quizá te acostumbras a la moto, quizá la moto se adaptó a la pista. Si no es así, tenemos soluciones. Hemos probado diferentes soluciones que pueden ayudar, que pueden hacernos aún más rápidos. Estoy muy contento con el rendimiento y los progresos que hemos hecho".

Pero, ¿a qué se deben las vibraciones? Bagnaia teorizó con que podría deberse a la construcción de la goma trasera de Pirelli para este 2024: "Para mí, se debe a que la construcción del neumático es diferente. Te da más agarre, pero si fuerzas el neumático puede empezar a vibrar. Los tiempos por vuelta que estamos haciendo este año son increíbles, así que quizás no esperaban este tipo de rendimiento, porque el agarre es mucho mayor. Quizás estaban pensando en tener los mismos tiempos, pero con más apoyo [de la goma]".

En este sentido, Ducati no ha sido la única marca que ha sufrido vibraciones en este 2024. El fenómeno también se ha extendido a las KTM, lo que podría avalar el punto de vista de la fábrica boloñesa, que a pesar de todo sigue dominando las tres clasificaciones del campeonato.