Ducati no da órdenes de equipo pero sí indicaciones a sus pilotos

En Ducati no hay órdenes de equipo, aseguran los jefes de la casa de Bolonia siempre que tienen oportunidad, y el director general del equipo, Paolo Ciabatti, lo reiteró este domingo por la mañana en el Red Bull Ring, donde esta tarde se celebra la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria.

En ella, los italianos han colocado hasta cinco motos en las seis primeras posiciones de la parrilla, lo que ven como una gran oportunidad para que Pecco Bagnaia recorte punto a Fabio Quartararo, aunque el francés, que saldrá quinto, parece que tiene otros planes y Ciabatti lo sabe.

“Tenemos hasta cinco motos en la parte delantera de la parrilla, lo que es una situación favorable. El circuito ha cambiado con la nueva chicane, pero nuestra moto funciona aquí. Sin embargo, Fabio es súper rápido, como siempre, y aunque Aleix Espargaró no está al cien por cien, a parte de que aparentemente no le gusta mucho la chicane, tenemos que estar muy atentos y hacer un poco de estrategia, intentar poner motos delante y, sobre todo, no molestarnos entre nosotros, porque Fabio siempre está ahí”, indicó el ejecutivo al micrófono de DAZN.

Ciabatti se alineó con la opinión de Pecco Bagnaia expresada el sábado, cuando dijo que había muchas Ducati rápidas delante y eso podía ser un problema para sus intereses.

“Lo interesante sería hacer una buena salida, poner algunas motos delante y, sobre todo, no obstaculizarnos entre nosotros, ese es un poco el problema porque tenemos a Bagnaia, pero también a Enea Bastianini y Johann Zarco con opciones de luchar por el campeonato y, lógicamente, ellos quieren hacerlo bien, como Jorge Martín, que también quiere hacerlo bien por otras razones, es una buena situación, pero esperamos no molestarnos entre nosotros”.

El ejecutivo de la casa italiana fue un poco más allá en la explicación de esa estrategia cuando le preguntaron si había órdenes de equipo explicitas.

“Siempre hay libertad de ganar la carrera si un piloto nuestro puede ganar, lo que no queremos es molestarnos entre nosotros. Si un piloto Ducati está delante y no es tan rápido como otro que está detrás, lo mejor es dejarle pasar y tratar de seguirle, para evitar que los adversarios que estén detrás puedan aprovecharse. No hay estrategias, pero sí hablamos con los pilotos para hacerles entender que no hagan estupideces en la pista y que piensen, además de en ellos, en la marca”.

El aviso no deja dudas, Bastiani parte desde la pole, pero si por detrás llega Pecco con ritmo, la idea sería dejarle pasar.

Bagnaia, que ha ganado cuatro carreras este año, las dos últimas consecutivas, ha recortado 42 puntos en esas dos citas al líder del Mundial, Quartararo, que ahora cuenta con 180 puntos, por 158 de Aleix Espargaró y 131 de Pecco, que debe recortar 49 puntos con 200 en juego todavía.

Por detrás, Bastianini (118), Zarco (114) y Jack Miller (107) completan las seis primeras posiciones de la general, estando los tres junto a Pecco, Fabio y Martín en las dos primeras filas de la parrilla hoy.

Jack Miller, Ducati Team 1 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Ducati Team 4 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 5 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images