Ducati ofrece a sus empleados un desfile con todos los pilotos como colofón a 2025

Por cuarto año consecutivo, Ducati pudo celebrar otra temporada de coronación en MotoGP y, una vez más, eligió Bolonia para hacerlo. Tras la Piazza Maggiore, el Unipol Arena y los pabellones de la Fiera, esta vez el escenario del evento "Campioni in Festa" fue la sede de Borgo Panigale. No es casualidad que la edición de 2025 haya recibido el nombre de "Edición en Casa". Tampoco es casualidad que se celebrara el 19 de diciembre, el último día de trabajo para todos los empleados de la marca antes de las vacaciones de Navidad.

La idea era celebrarlo junto a todos aquellos que respiran el rojo Ducati cada día, haciéndoles un regalo inolvidable. Los pilotos oficiales de la marca desfilaron por las instalaciones en sus motos, encabezados por supuesto por el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, que escoltó a las otras Desmosedici de Pecco Bagnaia, Alex Márquez, Fermin Aldeguer y Fabio Di Giannantonio (Franco Morbidelli estuvo ausente debido a compromisos previos), así como la Panigale V4 de Nicolò Bulega y las Desmo450 MX y Desmo250MX de los pilotos de motocross. El rugido de los motores animó al público, que se apiñó en torno a sus campeones, quienes volvieron a ofrecer espectaculares quemadas de rueda antes de detenerse para hacerse fotos y firmar autógrafos.

Este fue el punto culminante de una jornada que se abrió con un encuentro con la prensa, en el que el Presidente y Director General, Claudio Domenicali, hizo los honores: "Es un gran momento para estar aquí y desearnos una Feliz Navidad, celebrando otro año increíble de carreras. Cuando empezamos la aventura junto a Gigi Dall'Igna estábamos en un Autogrill, intercambiamos ideas y compartimos un sueño. Hoy, ese sueño de devolver el Campeonato del Mundo a Borgo Panigale se ha hecho realidad, lo que ha desbordado y superado las expectativas.

"Somos una pequeña empresa italiana que celebra su sexto Mundial de Constructores consecutivo y también su cuarto título de Pilotos, así que hay que dar crédito a Gigi por lo que ha hecho. Y eso me da pie a reflexionar sobre un tema significativo e importante para nosotros", añadió, antes de dirigir ya su mirada hacia el futuro: "Acerquémonos a 2026, donde celebraremos los 100 años, sin pensar en la historia con nostalgia, sino como un trampolín hacia el futuro. Alguien mejor que yo solía decir, 'me subo a hombros de gigantes para ver más lejos', nosotros decimos que nos subimos a hombros de nuestra historia y tradición para proyectarnos hacia otros 100 años de Ducati".

Campeones en celebración, Home edition Foto de: Ducati Corse

El director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tuvo en cambio la tarea de desgranar los números de otra temporada que, a pesar de no haber repetido las increíbles cotas de 2024, no dejó de reportar grandes satisfacciones a la empresa boloñesa. Sobre todo, la de la racha de podios más larga en la categoría reina.

"Me gustaría centrarme sólo en algunos de estos números. Mi favorito es el 88, porque significa que durante ese número de carreras consecutivas siempre ha habido al menos una Ducati en el podio. Estamos hablando de un periodo que va desde Aragón 2021 hasta principios del año que viene. Es una sucesión de podios realmente increíble. Es la tercera vez que Ducati se lleva a casa la Triple Corona, y eso es sin duda un gran resultado, porque significa que en MotoGP hemos ganado todos los títulos que se podían ganar, incluidos los de equipos independientes. Lo otro que me gusta destacar es que todos nuestros pilotos han conseguido subir al podio, y cuatro de seis han ganado al menos una carrera", detalló el ingeniero veneciano.

Luigi Dall'Igna, Equipo Ducati Foto de: Matteo Nugnes

Después, fue también el turno de que todos los pilotos subieran al escenario para hacer un repaso de final de temporada, que tuvo su punto álgido cuando fue Márquez quien tomó el micrófono, dando inmediatamente una importante noticia: que en los próximos días podrá por fin volver a subirse a una moto tras el largo periodo de parón obligado, debido a la lesión de hombro sufrida en Indonesia, inmediatamente después de ganar el título.

Pero eso no es todo, porque el vigente campeón del mundo también ha presentado la Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica, un modelo de coleccionista del que sólo se han producido 293 ejemplares numerados y firmados en la tapa del depósito por el campeón de Cervera. Una moto hecha para celebrar el séptimo título de MotoGP del campeón español, que volvía a la victoria con Ducati tras su calvario. De hecho, nadie antes de Marc había sido capaz de volver a ganar un título mundial después de seis años de sequía.

Marc Márquez, Ducati Foto de: Ducati Corse