Ducati lleva novedades al Shakedown: la nueva aerodinámica probada por Pirro
Michele Pirro ha probado en el arranque del Shakedown de MotoGP en Sepang una Ducati muy diferente a la que se mostró en la presentación de la GP26: mira las novedades aerodinámicas.
Para ver a los pilotos titulares de MotoGP en pista habrá que esperar hasta el próximo martes, al arranque del primer test colectivo de 2026, pero el Shakedown de Sepang, reservado a los pilotos de pruebas, a los debutantes y a los oficiales de Yamaha (por estar en el rango D del sistema de concesiones) ya ha deparado novedades muy interesantes.
La Ducati que se vio la semana pasada en Madonna di Campiglio, en la presentación de la Desmosedici GP26, era demasiado similar a la del test de postemporada de noviembre en Valencia como para ser real, y he aquí que, puntual como siempre, la casa de Borgo Panigale no ha esperado demasiado para estrenar un nuevo carenado, que cambia de forma bastante evidente las líneas de la moto. Y no hace falta ser un experto en aerodinámica para darse cuenta, como se puede ver en la foto de portada, que nos han cedido amablemente nuestros colegas de 'GPOne'.
En primer lugar, las alas del carenado son ahora mucho más grandes que en el pasado más reciente, y el perfil inferior, que tiene una forma más inclinada, se ha duplicado, con un soplado en su interior. Pero también la forma de la parte superior del carenado es diferente, ya que es más cuadrada y cónica, mientras que la entrada de aire delantera es aún más horizontal que en versiones previas.
Todo esto se puede apreciar al ver las imágenes de las nuevas soluciones, que el propio Mundial de MotoGP ha publicado en sus redes sociales, como pueden ver en la publicación siguiente que han realizado en Instagram.
También en la parte inferior del carenado se pueden observar cosas importantes: como en el test de Valencia, pero no en la presentación, ha vuelto el escalón carenado, conectado directamente con la ranura. La novedad, sin embargo, es que el perfil de esta última se extiende prácticamente hasta el final del carenado. Y también en la parte inferior, el tamaño del difusor parece haber aumentado aún más.
En resumen, en lo que sobre el papel solo debía ser una campaña de transición, en la fábrica con sede en Bolonia parecen dispuestos a iniciar una pequeña revolución...
