Ducati "no necesita" a Marc Márquez, según Andrea Dovizioso

Las actuales dificultades de Honda han dado pie a especulaciones sobre una posible marcha de Marc Márquez, que tiene contrato con el fabricante japonés hasta el final de la temporada 2024. Jorge Lorenzo lanzó las primeras especulaciones sobre su futuro, al imaginar a su antiguo compañero de equipo fichando por Ducati, aunque fuera a través de uno de sus equipos satélite.

Antes del Gran Premio de Italia, Márquez confesó que la única marca para la que ha pilotado en MotoGP sigue siendo su "plan A", pero que su prioridad será encontrar una moto de buenas prestaciones para su próximo contrato. Tras el gran papel de Ducati en Mugello, es bastante fácil identificar quiénes son los más rápidos en MotoGP en estos momentos, pero en Borgo Panigale han querido calmar las expectativas en las últimas semanas.

Contratar a Marc Márquez "no es lo correcto" para el máximo responsable de los italianos, Claudio Domenicali, mientras que Gigi Dall'Igna, responsable de la división de competición, ve difícil que el español se separe de Honda. Dall'Igna también dijo estar "muy contento" con los actuales pilotos de sus motos, que lideran el campeonato.

Andrea Dovizioso cree que la marca con la que fue subcampeón del mundo simplemente no tiene sitio para él, y no cree en el fichaje. "Es imposible porque Ducati no necesita a Marc en este momento", comentó el nuevo 'MotoGP Legend' a la web oficial del campeonato, aunque sí sugirió a su antiguo rival cambiar de equipo: "Creo que la única solución es unirse a otra marca".

Marc Márquez, tras caerse en el GP de Italia en Mugello

Dovizioso ofrece a Márquez este consejo porque no cree que Honda y Yamaha puedan salir de sus actuales problemas a corto plazo. Tras abandonar Ducati a finales de 2020 y pasar posteriormente un año en la M1, el piloto transalpino ha constatado el retraso actual de las firmas japonesas respecto a Ducati, que considera demasiado estructural como para corregirlo rápidamente.

"En este momento, es difícil ver a Marc luchando por el campeonato con Honda, como Fabio Quartararo con Yamaha. Marc no tiene la moto para hacerlo. En mi opinión, en este momento las motos japonesas no son tan buenas como solían ser, por diferentes razones. Funcionan de manera diferente y tienen que cambiar muchas cosas dentro de sus estructuras para alcanzar realmente el nivel de los fabricantes europeos. Tardarán varios años en corregirlo", finalizó Dovizioso.