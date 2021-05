Miller: “Con Casey Stoner no he hablado”

Los dos son australianos, rapidísimos y, en diferentes épocas, han llegado al equipo oficial Ducati. Casey Stoner se convirtió en el primer, y hasta ahora único, campeón del Mundo de MotoGP para la marca de Borgo Panigale, que ahora busca con otro aussie, Jack Miller, volver a dominar la máxima categoría.

Miller, tras un inicio de temporada irregular, ganó en Jerez y repitió en Le Mans y, como premio, Ducati anunció la renovación de su contrato para 2022.

“La decisión estaba tomada, pero después de sus dos extraordinarias victorias, anunciarlo oficialmente creemos que era un buen premio para Jack”, aseguraba este mismo viernes desde Mugello Davide Tardozzi, director deportivo de las motos rojas.

“Nadie podría no estar feliz en mi actual posición, han sido una semanas surrealistas, soy muy feliz de haber renovado el contrato y poder estar tranquilo los próximo ocho meses, pensando solo en correr en moto”, explicó Miller el jueves.

“Me encanta Mugello, pero mi palmarés aquí no es bueno, tengo mis propios demonios en esta pista, no he sido capaz de acabar algunas carreras aquí, así que voy a intentar acabar la de este domingo”, avisaba el australiano.

Ducati ha ganado las tres últimas carreras celebradas en Mugello: Andrea Dovizioso (2017), Jorge Lorenzo (2018) y Danilo Petrucci (2019). Antes, solo Stoner lo había logrado, en 2009, siendo el último australiano en subir a lo más alto del podio.

“Cuando Stoner comenzó a ganar fue cuando yo empezaba a ver las carreras, y en 2007 a competir. Pude ver a Stoner, me perdí la era de Mick Doohan pero a Casey le seguí de cerca, pero no quiero pensar en sus récords, prefiero centrarme en este fin de semana”.

Pese a que se podría pensar lo contrario, la relación entre Miller y Stoner no es cercana.

“No he hablado con Casey, trato de devolver las llamadas que puedo pero no soy muy bueno en eso, espero que la gente me perdone”, reconoció el corredor que ahora se hace llamar ‘Thriller’.

Casey Stoner ganó en Mugello en 2009, último australiano en hacerlo Photo by: Bridgestone Corporation

Pese a que ahora todo es felicidad entorno a Miller, el corredor afincado en Andorra no olvida la precariedad que siempre le ha acompañado, pese a que su representante, Aki Ajo, es una de las personas más influyentes y respetadas del paddock.

“Siempre he tenido contratos de un solo año, a parte del año pasado, que firmé antes de comenzar la temporada, hacerlo tan pronto esta vez es muy bueno. A mediados de la próxima temporada ya volveré a estar buscando trabajo, pero forma parte del juego, no me gusta tener que hacerlo cada año, pero parece que es lo que me toca”, zanja Jackass.

