"El momento para que Márquez fichara por Ducati ya pasó"

Cargar el reproductor de audio

Los primeros ensayos colectivos de este 2023 dejaron en evidencia que el fabricante de Tokio no termina de dar con la tecla adecuada para revitalizar la RC213V. Si atendemos a las declaraciones de Marc Márquez una vez concluidas las pruebas, ni siquiera la especificación elegida termina de convencerle: "Es muy similar a la del entrenamiento en Valencia, en noviembre, y tiene esos mismos problemas de tracción", convino el español. El constructor nipón tiene tres semanas para sacarse algo de la chistera con lo que aparecer en el último test, en Portimão (11 y 12 de marzo), previo al inicio del Mundial, que tendrá lugar el 26 de marzo en el mismo circuito del Algarve.

Nada lleva a pensar que el departamento técnico de la escudería nipona pueda darle la vuelta a un prototipo que parece absolutamente estancado, circunstancia que preocupa y mucho en los despachos de la compañía del ala dorada. A la espera de que se produzca una reacción que a estas alturas debería catalogarse casi de milagro resuenan las palabras que el piloto de Cervera (Lleida) les soltó a los peces gordos de HRC, el año pasado, en la reunión que mantuvo en Austria y mientras todavía estaba convaleciente de la cuarta operación a la que se sometió en el brazo.

"¡Esto es para ganar!", les soltó el #93 a Tetsuhiro Kuwata y Shinichi Kokubu, dos de los altos ejecutivos de Honda, en una de las oficinas de la carpa del equipo y mientras les mostraba la cicatriz que recorre su brazo derecho. "Yo quiero hacerlo con Honda, pero si no puedo me buscaré la vida", añadía el catalán, según queda claro en el documental 'Marc Marquez: ALL IN', de Amazon Prime, presentado en Madrid este domingo.

Preguntado por la contundencia de esa afirmación, Márquez ha optado en las últimas semanas por rebajar un poco su vehemencia. Desde que volvió a enfundarse el mono, su discurso se ha centrado en repetir que su objetivo es el de volver a lo más alto con Honda, y que no quiere plantearse otro escenario que no sea ese. A pesar de eso, ni siquiera él puede ocultar la frustración que me embarga, y que no pasa desapercibida a los miembros de entorno, conscientes de que una posible salida, algo que unos años atrás parecía imposible, empieza a plantearse como una hipótesis real.

Llegados a este punto, uno se plantea las alternativas que tendría el multicampeón. Lógicamente, si su meta es la encasquetarse su novena corona, la ruta más directa hacia ello pasa actualmente por subirse a una Ducati.

"No es que Ducati no necesite a un extraterrestre como Marc, es que ya tiene el suyo", responde Paolo Ciabatti, en clara alusión al último título, que la fábrica boloñesa celebró de la mano de Pecco Bagnaia. Si nos guiamos por el rendimiento exhibido por gran parte de su plantilla de pilotos en 2022, y por lo ocurrido en los recientes entrenamientos en Malasia, uno podría llevarse la impresión de que en Borgo Panigale abundan esos "extraterrestres", como coloquialmente se define a los fuera de serie.

"Pero solo uno ganó el Mundial, liderando más de 270 vueltas, con más de 200 de ventaja sobre el segundo, que fue Fabio Quartararo. Nunca digas nunca, pero Márquez tiene 30 años y nosotros contamos con pilotos cinco y seis años más jóvenes, con margen de crecimiento. No creo que Ducati necesite a Marc, y lo digo desde el máximo respeto", argumenta Ciabatti a quien escribe estas líneas. "Ya tenemos a suficientes pilotos que ansían llegar al equipo oficial, como para pensar en ficharle a él. Obviamente, si nos llama mañana para pedir una reunión no le colgaremos el teléfono. Pero el momento para que Marc fichara por Ducati fue hace unos años, ahora ya no lo es", zanja el italiano.

Paolo Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images