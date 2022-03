Jack Miller llega "con hambre" a la temporada 2022

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller sigue con la miel en los labios tras saborear dos veces la victoria en 2021. El piloto australiano no pudo hacer más que terminar cuarto en la clasificación y a 61 puntos de su compañero de equipo Pecco Bagnaia, segundo.

No obstante, de cara al Gran Premio de Qatar que abre la temporada este fin de semana, Miller afirma que "no puede perder de vista" este año.

"Creo que es bueno llegar con un poco de hambre, no llegar como el curso pasado pensando que voy a ganar el campeonato después de la prueba invernal", dijo el aussie.

"Tengo que intentar mantener los pies en el suelo, tratar de mantener la concentración y entender que todavía tenemos un gran trabajo por delante", comentó. "La temporada es muy larga, parece que vamos a tener una campaña más normal este año, con muchas más carreras y muchos más viajes".

"Tenemos que intentar mantener la concentración durante todo el tiempo, no podemos perder de vista el objetivo", continuó Miller. "Creo que eso va a ser lo más importante para evitar los lapsus a mitad de temporada, pero como he dicho, he estado muy ocupado en estos test, dando casi 80 vueltas cada día. Me siento bien, me siento en forma, me siento preparado".

La posición de Ducati en el orden jerárquico de 2022 sigue siendo un signo de interrogación después de una fase de pruebas de pretemporada bastante discreta, con el mejor corredor de la marca al final de la prueba de Indonesia, Luca Marini, en la tercera posición de la general.

Aunque la nueva Ducati ha sido generalmente recibida con elogios por parte de sus pilotos, la principal queja parece girar en torno a la agresiva aceleración de la moto.

Sin embargo, Miller confía en que "las Ducati serán fuertes" cuando se inicie la temporada en Qatar este fin de semana: "Creo que, sin duda, es una tontería no mirar a gente como Enea Bastianini. Marini ha sido muy rápido también".

"La lista continúa, la parrilla está tan llena este año que cualquiera puede ganar en Qatar. Seguro que las Ducati serán fuertes, pero Qatar es un asunto totalmente diferente", añadió.

"Voy tranquilo, concentrado en lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que afrontar el fin de semana como cualquier otro, como hicimos el año pasado", concluyó el australiano.