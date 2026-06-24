Ducati explica la elección de Acosta como compañero de Márquez

Comenzó el aluvión de anuncios, que inauguró Ducati el martes con la renovación de Marc Márquez por dos años más. Luego, este miércoles, primero publicó la marcha de Pecco Bagnaia y, dos horas después, la llegada de Pedro Acosta, que formará pareja con el #93 en una alineación completamente española en los de Borgo Panigale.

Pese a ser uno de los más jóvenes de la parrilla, Pedro Acosta es considerado la próxima joya del mundial, y por ello Ducati ha querido juntar al segundo piloto de mayor edad con el segundo de menor, para unir una pareja que evitan llamar 'Dream Team' como se definió a otras en el pasado pero que ven con los ojos llenos de ilusión.

Y es que Acosta, si Marc Márquez decidiera poner fin a su carrera cuando acabe este nuevo contrato (a finales de 2028), bien podría ser el futuro de la marca transalpina.

"Siempre nos ha gustado y lo hemos seguido durante un tiempo, tanto por sus logros en pista como por su personalidad directa y afable, que estamos seguros de que enamorará a los ducatistas cuando vista de rojo", explicó Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding.

"Creemos que, junto a Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, basándose en su historia y en los resultados obtenidos en los últimos años, quiere seguir siendo protagonista en el futuro y continuar siendo fuente de admiración, respeto y apoyo para los aficionados de Ducati en todo el mundo".

Tanto él como Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, hicieron referencia al tremendo carisma que tiene Acosta, que ha llamado la atención de todo el mundo por su personalidad directa y desenfadada desde que aterrizó en el mundial. Eso, combinado a su indudable talento, le convirtieron en el candidato idóneo.

"Pedro representa el candidato ideal para el futuro del equipo Ducati Lenovo", dijo Dall'Igna. "Tras la confirmación de Marc, queríamos incorporar a un piloto joven y rápido al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP. Pedro, además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria".

"Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto. Confío en que, con el apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución, sin duda, garantizará un nuevo paso adelante en términos de rendimiento y objetivos".

El anuncio ya ha tenido dos publicaciones destacadas en las redes sociales de Ducati. Mientras el fichaje se reveló con el tradicional y mítico juego del 'Quién es quién'...

...también han hecho referencia al podo de 'Tiburón' que tiene el aún piloto de KTM, versionando el cartel de la histórica película.

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