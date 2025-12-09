Desde el mismo inicio de la temporada, cuando Alex Márquez encadenó tres segundos puestos consecutivos en Tailandia, Argentina y los Estados Unidos, la pregunta se convirtió en insistencia hasta final de temporada: ¿Vas a recibir mejoras en tu GP24?

La respuesta de Alex siempre fue la misma, remitiéndose al contrato entre Ducati y su equipo, el Gresini Racing, un acuerdo en el que no se contemplan mejoras particulares: "Si llega una mejora para la moto de 2024, llegará para todos al mismo tiempo", en referencia a Alex, su compañero Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli, del VR46, todos al manillar de una moto del año anterior.

Nunca llegaron esas mejoras, solo muy a final de temporada algún detalle puntual.

Pese a competir con una moto del año anterior y no tener condición de piloto de fábrica, Alex siguió demostrando que sus buenos resultados iniciales no fueron casualidad, logrando su primera victoria en la clase reina en el GP de España, la quinta parada del calendario, para colocarse líder del Mundial en ese momento, un punto por encima de Marc Márquez.

La progresión de Alex Márquez desde que debutó en MotoGP Foto de: Motorsport.com

No fue la última, Alex ganó también en Barcelona y Malasia y, sobre todo, logró una regularidad que siempre le mantuvo segundo de la general, incluso cuando llegaron los malos momentos tras la lesión en Assen cuando chocó con Pedro Acosta, la caída de Brno y sus dos peores resultados del año, en Austria y Hungría, renqueante de la lesión.

Pero Alex se recuperó y alcanzó su mejor nivel de nuevo, logrando dos victorias y cinco podios en las siete últimas carreras del año, lo que le valió para asegurarse el subcampeonato.

"Álex Márquez registró una importante evolución que lo colocó entre los protagonistas absolutos de la temporada, mereciendo sin duda la moto oficial para el próximo año", fue la sentencia de Gigi Dall'Igna, máximo responsable de Ducati en las carreras, en su resumen anual del curso.

Una moto como la de Marc Márquez

Si bien es cierto que Ducati estaba atada a un acuerdo con VR46, que tenía preferencia sobre una segunda moto 'full factory' en su garaje para 2026, la verdad es que el elevado coste de tener dos motos último modelo y la irregularidad de Franco Morbidelli, llevaron al equipo de Valentino Rossi a renunciar a esa segunda unidad, una maniobra que Ducati identificó, rápidamente, como una oportunidad de premiar la gran temporada de Alex, por más que, finalmente, Gresini tuvo que dar el OK a aumentar la dotación económica para disponer de esa moto GP26.

Progresión de puntos de Alex Márquez desde que debutó en MotoGP Foto de: Motorsport.com

De esta manera, la próxima temporada Alex Márquez llevará una moto idéntica a la de Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio.

"A nivel de estatus como piloto no cambiará demasiado", aseguran a Motorsport.com desde Ducati. "Alex sigue siendo un piloto bajo contrato de un equipo privado, Gresini, pero dispondrá d una moto y material como el de los oficiales. A nivel humano no cambiará nada, contará con su equipo técnico y la misma dotación de personal de Ducati que ha tenido hasta ahora en su box", añaden las fuentes.

Aunque la buena temporada de Alex y la renuncia de VR46 se juntaron en el tiempo, lo cierto es que Ducati hubiera podido decidir no entregar una moto 'full factory' a Gresini, pero la progresión de Alex ha sido tan evidente que lo contrario hubiera sido un tiro en el pié, y más viendo que la segunda alternativa de la marca de Bolonia, Bagnaia, no ha sido capaz este año de cumplir las expectativas de un bicampeón del mundo.

"No es la prioridad" juntar a Marc y Alex en Ducati

No son pocos los que sueñan con una dupla de hermanos Márquez en el equipo oficial Ducati en 2027, aunque desde la fábrica aseguran que "es muy difícil que eso llegue a suceder, no encaja con la filosofía Ducati", más enfocada en que la competición entre compañeros de equipo sea 'feroz'.

Marc Márquez, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Team Foto de: Vertical

Tampoco Marc lo considera un objetivo preferente: "Claro que me gustaría, pero no es la prioridad. Debo ver qué es lo mejor para mí deportivamente y qué es lo mejor para Álex, según los proyectos que se puedan presentar", explica en una entrevista con El Periódico.

"Soy el campeón y Álex es el subcampeón, así que él también tendrá más de una oferta y ahí cada uno tendremos que valorar de forma egoísta. Si podemos coincidir estaría encantado. ¿Quién puede ser mejor compañero de equipo que tu hermano?. Pero lo veo difícil, son cosas que no se buscan", asegura el siete veces campeón de MotoGP.

La progresión de Alex Márquez en MotoGP:

