Ducati, un dominio que no se veía en MotoGP desde 2003

Ducati escribió el pasado domingo en Sachsenring una página imborrable de su historia en MotoGP, en una pista que históricamente siempre había sido la que más ponía a prueba los puntos débiles de la Desmosedici.

El Gran Premio de Alemania siempre estuvo marcado en rojo como aquel en el que era absolutamente necesario limitar los daños, y no en vano el único éxito de la marca italiana se remontaba a 2008, cuando ganó Casey Stoner. Desde entonces, sin embargo, había habido más decepciones que satisfacciones.

Pero ahora, los de Borgo Panigale tienen la sartén por el mango en el aspecto técnico y lo han hecho valer, incluso en las pistas históricamente más desfavorables. Tanto es así que, por primera vez, en Alemania consiguieron un pleno en el Top 5, con la victoria de Jorge Martín por delante de Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Marco Bezzecchi y Luca Marini.

En realidad, no es la primera vez que ocurre, pues ya había sucedido en Mugello, pero en aquella ocasión en la carrera al sprint, con los mismos cinco protagonistas cruzando la meta pero en distinto orden. La curiosidad es que la carrera corta del sábado no computan para las estadísticas habituales sino que tienen una categoría propia, por lo que no pueden contabilizarse a efectos de un Gran Premio.

Así, hay que remontarse 20 años atrás para encontrar otro resultado semejante para un fabricante. Y el último en hacerlo fue Honda, que en el Gran Premio de Brasil de 2003 hizo un repóker con la victoria de Valentino Rossi por delante de Sete Gibernau, Makoto Tamada, Max Biaggi y Nicky Hayden.

Valentino Rossi, en el GP de Brasil 2003

Un ejemplo más de cómo las trayectorias de Ducati y del fabricante japonés, que vive probablemente su momento más negro desde el punto de vista técnico, se han invertido rotundamente en las últimas temporadas. Es impresionante comprobar, por tanto, que si ampliamos el horizonte, hay incluso ocho pilotos de la marca entre los nueve primeros, porque detrás de la KTM de Jack Miller están Alex Márquez, Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio.

La clasificación del campeonato también es un pleno al rojo, con Ducati ocupando las cuatro primeras posiciones: Bagnaia lidera con 160 puntos, 16 más que Martin, con Bezzecchi tercero a 34 y Zarco ascendiendo a la cuarta plaza a 51. Un dominio que, de momento, parece realmente complicado de mitigar, sin olvidar que en la segunda mitad del campeonato también estará un Enea Bastianini finalmente recuperado de sus problemas físicos.

Habrá que ver, pues, si el resto de rivales se limita a sufrir en silencio o si por fin llegan las tan esperadas respuestas de Marc Márquez, Fabio Quartararo o Maverick Viñales, por citar sólo a los que atraviesan mayores dificultades en esta fase.